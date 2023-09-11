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المغرب يقبل عروض المساعدة من 4 دول بكارثة الزلزال.. من هي؟

الإثنين 11 سبتمبر-أيلول 2023 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس_ وكالات
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أفادت وسائل إعلام مغربية بأن السلطات هناك قبلت عرض 4 دول لتقديم المساعدة في كارثة الزلزال الذي ضرب البلاد مساء الجمعة.

وقالت وزارة الداخلية المغربية إن السلطات المغربية أجرت تقييما دقيقا للاحتياجات في الميدان، آخذة بعين الاعتبار أن عدم التنسيق في مثل هذه الحالات سيؤدي إلى نتائج عكسية، وفق صحيفة "هسبرس" المحلية.

وعلى أساس ذلك، استجابت السلطات المغربية في هذه المرحلة لعروض الدعم التي قدمتها إسبانيا وقطر والمملكة المتحدة والإمارات العربية المتحدة، والتي اقترحت تعبئة مجموعة من فرق البحث والإنقاذ

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