رونالدو يوجه رسالة مثيرة للمغاربة ويحول فندقه إلى ملجأ للناجين من الزلزال المغرب يقبل عروض المساعدة من 4 دول بكارثة الزلزال.. من هي؟ علامات تظهر في الفم احذرها جيدا.. فهي دليل على الإصابة في السرطان والإيدز دولة خليجية تحقق 1.8 مليار دولار فائضا بميزانيتها في 7 أشهر تعرف على شرط جديد لتجديد الإقامة في هذه الدولة الخليجية تطورات جديدة في حرب الجواسيس… الكشف عن جاسوس صيني جديد تغلغل في برلمان بريطانيا الملك سلمان يصدر قرارات هامة بشأن المغرب بعد الزلزال المدمر تطورات جديدة في الذكاء الإصطناعي تساعد الرجال العقيمين على الإنجاب الكشف عن اقتصاد المملكة ضمن أقوى 15 اقتصادا في العالم ورشة توعوية في تحقيق السلامة المرورية بحضور وكيل أول وزارة الداخلية في سيئون
أفادت وسائل إعلام مغربية بأن السلطات هناك قبلت عرض 4 دول لتقديم المساعدة في كارثة الزلزال الذي ضرب البلاد مساء الجمعة.
وقالت وزارة الداخلية المغربية إن السلطات المغربية أجرت تقييما دقيقا للاحتياجات في الميدان، آخذة بعين الاعتبار أن عدم التنسيق في مثل هذه الحالات سيؤدي إلى نتائج عكسية، وفق صحيفة "هسبرس" المحلية.
وعلى أساس ذلك، استجابت السلطات المغربية في هذه المرحلة لعروض الدعم التي قدمتها إسبانيا وقطر والمملكة المتحدة والإمارات العربية المتحدة، والتي اقترحت تعبئة مجموعة من فرق البحث والإنقاذ