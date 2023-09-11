دولة خليجية تحقق 1.8 مليار دولار فائضا بميزانيتها في 7 أشهر

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قالت وزارة المالية العمانية إن ميزانية البلاد سجلت فائضا بلغ 702 مليون ريال " 1.82مليار دولار منذ بداية العام حتي نهاية يوليو الماضي مقابل نحو مليار ريال "2.58 مليار دولار" في الفترة المقابلة من العام الماضي.
وأضافت الوزارة أن متوسط إنتاج السلطنة من النفط بلغ 1.058مليون برميل يوميا حتى نهاية يوليو /تموز بمتوسط سعر 83 دولارا للبرميل