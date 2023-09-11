دولة خليجية تحقق 1.8 مليار دولار فائضا بميزانيتها في 7 أشهر تعرف على شرط جديد لتجديد الإقامة في هذه الدولة الخليجية تطورات جديدة في حرب الجواسيس… الكشف عن جاسوس صيني جديد تغلغل في برلمان بريطانيا الملك سلمان يصدر قرارات هامة بشأن المغرب بعد الزلزال المدمر تطورات جديدة في الذكاء الإصطناعي تساعد الرجال العقيمين على الإنجاب الكشف عن اقتصاد المملكة ضمن أقوى 15 اقتصادا في العالم ورشة توعوية في تحقيق السلامة المرورية بحضور وكيل أول وزارة الداخلية في سيئون شاهد.. لقطات جوية لحجم الدمار بعد كارثة المغرب مدن المكسيك تتصدر قائمة “المدن الأربعون الأكثر عنفا” بالعالم مونديال السلة: ألمانيا تتوج باللقب للمرة الأولى
صدر في الكويت قرار وزاري بشأن تعديل بعض إجراءات إقامة الأجانب وتعديله، ونص القرار على أنه يتعين للحصول على الإقامة العادية أو تجديدها أو تحويلها إلى صاحب عمل أو كفيل آخر، إثبات سداد أية مبالغ مالية تكون مستحقة على طالب الإقامة لدى أي من الجهات الحكومية.
وبحسب ما نشرته "الجريدة" الكويتية، فإنه يجب كذلك تسجيله في نظام الضمان أو التأمين الصحي الصادر من قبل وزارة الصحة باسم المقيم وتمنح الإقامة العادية لمدة لا تزيد على مدة الضمان الصحي