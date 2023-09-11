ورشة توعوية في تحقيق السلامة المرورية بحضور وكيل أول وزارة الداخلية في سيئون

الإثنين 11 سبتمبر-أيلول 2023 الساعة 07 صباحاً / مأرب برس_ متابعات

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نضم ديوان وزارة الداخلية بسيئون، يوم الأحد، ورشةً توعويةً بعنوان "قواعد وإرشادات السير، وأهميتها في تحقيق السلامة المرورية".

الورشة التوعوية التي استهدفت عدداً من منتسبي الوزارة ضباطاً وأفرادا؛ كانت بحضور وكيل أول وزارة الداخلية اللواء الركن محمد سالم بن عبود الشريف، وعدد من مدراء عموم مكتب الوزارة بسيئون.

وشملت الورشة التي قدمها مدير عام شرطة السير بمدينة سيئون،العميد/ عمر بامشموس؛ عددا من المحاور، حيث تمثل المحور الأول: بالدور الشرطي المروري وأهميته في حماية أرواح المواطنين، فيما حمل المحور الثاني عنوان: قواعد وإرشادات السير والأنظمة المرورية ..

وذلك من أجل تعزيز وترسيخ الوعي المروري والثقافي لدى منتسبي ديوان الوزارة، إضافة إلى توضيحها لقواعد وأولويات المرور وكيفية الاستفادة منها في تفادي وقوع الحوادث، أو التحقيقات التي يقوم بإجراؤها رجال المرور، وذلك للوصول إلى أسباب وقوعها وبالتالي جمع الادلة والاستفادة منها لكشف ملابسات الواقعة..

وبدوره مدير عام شرطة المرور ومقدم الورشة العميد بامشموس، وضح للمشاركين دورهم ومسؤوليتهم في توعية المواطنين بالانضباط والتقيد بالقواعد والأنظمة المرورية، والإلتزام بالصيانة الدورية للمركبات، كما وجه برسائل تحذيرية للمواطنين من الإخلال بقواعد وآداب المرور أوالعلامات والارشادات المرورية، أو تجاوز الحمولة المقررة للشاحنات مشيرا إلى أن هذه الأمور تؤدي إلى وقوع الحوادث ومن ثمَّ حصول الخسائر في الارواح والمعدات.

وتأتي هذه الورشة في إطار البرنامج التوعوي الأول" الانضباط الأمني والوظيفي لرجال الأمن" الهادف إلى الارتقاء بالوعي الأمني والشرطي لمنتسبي مكتب سيئون الذي تقرر عقده إلى نهاية العام 2023م.