شاهد.. لقطات جوية لحجم الدمار بعد كارثة المغرب

الإثنين 11 سبتمبر-أيلول 2023 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة

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أظهرت لقطات جوية من المغرب دمارًا ودمارًا واسع النطاق بعد أن ضرب زلزال مدمر بقوة 6.8 درجة البلاد في وقت متأخر من يوم الجمعة.

وكشفت لقطات مصورة آثار الزلزال في مواقع متعددة بالمغرب، وأظهرت مباني مدمرة وأفراد من الدفاع المدني يبحثون بين الأنقاض، بحسب ما نشرته رويترز

وأظهرت لقطة جوية أيضًا أشخاصًا يتجمعون خارج المباني المتضررة، وآخرون يقيمون في العراء بجوار السيارات المتوقفة والمباني المنهارة.

بموازاة ذلك، واصلت فرق الإنقاذ، الأحد، البحث عن ناجين من أعنف زلزال يضرب المغرب منذ أكثر من ستة عقود، حيث أودى بحياة أكثر من ألفين ودمر قرى في مناطق جبلية بضواحي مراكش.

التضاريس الصعبة وقضى الكثيرون ليلتهم الثانية في الهواء الطلق بعد أن وقع الزلزال الذي بلغت قوته 6.8 درجة في وقت متأخر من يوم الجمعة.

يواجه عمال الإغاثة تحديًا للوصول إلى القرى الأكثر تضرراً في منطقة الأطلس الكبير، وهي سلسلة جبال وعرة غالبًا ما تكون المناطق السكنية فيها نائية، وحيث انهارت العديد من المنازل.

كما انهارت أجزاء كبيرة من منحدر جبلي وسقطت على الطريق قرب بلدة مولاي إبراهيم الواقعة على بعد حوالي 40 كيلومترا جنوب مراكش، مما أدى إلى إغلاق جزء من طريق متعرج يربط مراكش بجبال الأطلس.

وأظهرت مقاطع التقطت أمس في مولاي إبراهيم رجال الإنقاذ وهم ينتشلون شخصا من تحت الأنقاض.

وتبادل اثنان من رجال الإنقاذ العناق بينما كان الشخص يحمل على نقالة. وكان مركز الزلزال على بعد نحو 72 كيلومترا جنوب غرب مدينة مراكش التي يقصدها المغاربة والسياح الأجانب لمساجدها وقصورها ومبانيها الدينية التي تعود للقرون الوسطى والمزينة ببلاط الفسيفساء اللامع وسط أزقة وردية متداخلة. كما تعرض الحي القديم في مراكش لأضرار جسيمة.

تقضي العائلات ساعات في الشوارع خوفًا من أن منازلهم لم تعد آمنة للعودة إليها.

في حين تشير آخر بيانات وزارة الداخلية إلى أن عدد الوفيات وصل إلى عام 2012، حيث تم تسجيل 2059 مصابا، منهم 1404 في حالة حرجة.

3 أيام حداد :

وأعلن المغرب الحداد ثلاثة أيام ودعا الملك محمد السادس إلى إقامة صلاة الغائب على الفقيد في مساجد المملكة اليوم. بينما قالت منظمة الصحة العالمية إن أكثر من 300 ألف متضررين من الكارثة.

ويعتبر هذا الزلزال هو الأكبر من حيث عدد الضحايا في المغرب منذ عام 1960، حيث أشارت التقديرات إلى مقتل ما لا يقل عن 12 ألف شخص نتيجة زلزال، بحسب هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية