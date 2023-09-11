مدن المكسيك تتصدر قائمة “المدن الأربعون الأكثر عنفا” بالعالم

الإثنين 11 سبتمبر-أيلول 2023 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة

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سيطرت دول النصف الغربي من الكرة الأرضية، وعلى رأسها المكسيك، على قائمة “40 مدينة الأكثر فتكاً” في العالم والتي تشهد أعلى معدلات القتل للفرد..

وأظهرت القائمة -التي نشرتها صحيفة “ديلي ميل” البريطانية- أن القائمة تضم 15 مدينة في المكسيك وحدها، ومن بين أكثر 10 مدن دموية في العالم، كان نصيب المكسيك 9 مدن، ومدينة واحدة في الولايات المتحدة، وهي وكان هناك 6 مدن في القائمة أيضًا. وتحتل البرازيل وجنوب أفريقيا حصة كبيرة في القائمة، حيث كان لدى البرازيل 10 مدن وجنوب أفريقيا أربع مدن .

وأشارت الصحيفة إلى أن عنف العصابات، وإطلاق النار الجماعي، والفقر، والنمو السكاني، وضعف جاهزية وكالات إنفاذ القانون والحكومات، كانت السمات المشتركة بين المدن الأربعين الأكثر فتكاً في العالم..

وتظهر البيانات أن غالبية القائمة تتجمع في نصف الكرة الغربي، مع هيمنة مدن في أمريكا الجنوبية والوسطى، وكذلك الولايات المتحدة..

ومن بين المراكز العشرة الأولى، جاءت مدينة كوليما في المكسيك على رأس القائمة، تليها ولايات مثل تيجوانا ونيو أورليانز وكيب تاون وكينغستون وبورت أو برنس وكالي.. وهذه هي السنة السادسة على التوالي التي تتصدر فيها مدينة مكسيكية قائمة أكثر المدن عنفًا في العالم، الصادرة عن مجلس المواطنين للأمن العام والعدالة الجنائية.

“كبسكج”وهي مجموعة مناصرة مقرها في مكسيكو سيتي، وتقوم بإعداد تقرير سنوي حول هذه المسألة. تضم قارة أمريكا الشمالية 23 مدينة من إجمالي 40 مدينة في القائمة، بما في ذلك المدن الأمريكية نيو أورليانز، وبالتيمور، وديترويت، وممفيس، وكليفلاند، وميلووكي، بالإضافة إلى مدينة واحدة في كل من جامايكا وهايتي.

هناك 13 مدينة من أمريكا الجنوبية وأربع من أفريقيا، وهي جميعها في جنوب أفريقيا وهي كيب تاون ودوربان وبورت إليزابيث وجوهانسبرغ.. ويبلغ متوسط ​​معدل جرائم القتل في أعلى 40 مدينة في القائمة 64.55 شخصًا لكل 100 ألف شخص – أي أكثر من عشرة أضعاف المتوسط ​​العالمي البالغ 5.36 شخصًا لكل 100 ألف شخص..

يُشار إلى أن مدينة كوليما التي تتربع على رأس القائمة، صنفت عام 2011 كواحدة من أكثر المدن المفضلة للعيش في أمريكا اللاتينية، ولكن بعد ما يزيد قليلاً عن عقد من الزمان تم تصنيفها على أنها الأكثر عنفًا مدينة في العالم يصل عدد جرائم القتل المروعة فيها إلى 182 جريمة لكل 100 ألف نسمة عام 2022