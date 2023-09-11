أطباء عدن يبدأون الإضراب عن العمل بالمرافق الصحية احتجاجا على قرار وزير المالية بريطانيا تقدم مساهمة جديدة لهذا القطاع في اليمن ...تفاصيل اليمن تشارك في فعاليات المعرض الدولي للبستنة اكسبو 2023 في الدوحة اجلاء 150 لاجئا صوماليا عبر ميناء عدن..تفاصيل الوزير الإرياني يكشف جانباً من مأساة المواطنين بمناطق الحوثيين في صعدة رئيس نادي المعلمين: ضرائب الحوثي على الدجاج تكفي لصرف المرتبات العاشر من سبتمبر: يوم هلاك الإرهابي حسين الحوثي نقابة المعلمين تطالب الحكومة بصرف مرتبات المعلمين النازحين وإطلاق العلاوات السنوية. ضربة موجعة للدولار.. روسيا والصين تتخليان عن الدولار بنسبة 80 بالمئة من التعاملات الاقتصادية بينهما لاعب كرة قدم شهير يوجه رسالة للمغاربة ويحول فندقه إلى ملجأ للناجين من الزلزال
أعلنت نقابة المهن الطبية والصحية في عدن عن الإضراب التدريجي ورفع الشارات الحمراء ابتداء من يوم غد الإثنين احتجاجا على قرار وزارة المالية بتحويل رواتبهم عبر البنوك.
وقالت النقابة، في بيان لها، إن الإضراب احتجاجا على قرار المالية بشأن تحويل الرواتب على البنوك المصرفية.
وأضافت أن في 17 سبتمبر الجاري سيتم تدشين الاعتصامات في المرافق الصحية من الساعة 8ـ 10 صباحا لمدة ثلاث أيام.
وهددت النقابة بالإضراب العام والمفتوح عقب ذلك في حال عدم عدول الحكومة على القرار.
وكان وزير المالية قد أصدر قرار بتحويل رواتب الموظفين عبر عدد من البنوك، تحت مسمى مكافحة الفساد.