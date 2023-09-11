أطباء عدن يبدأون الإضراب عن العمل بالمرافق الصحية احتجاجا على قرار وزير المالية

الإثنين 11 سبتمبر-أيلول 2023 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة

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أعلنت نقابة المهن الطبية والصحية في عدن عن الإضراب التدريجي ورفع الشارات الحمراء ابتداء من يوم غد الإثنين احتجاجا على قرار وزارة المالية بتحويل رواتبهم عبر البنوك.

وقالت النقابة، في بيان لها، إن الإضراب احتجاجا على قرار المالية بشأن تحويل الرواتب على البنوك المصرفية.

وأضافت أن في 17 سبتمبر الجاري سيتم تدشين الاعتصامات في المرافق الصحية من الساعة 8ـ 10 صباحا لمدة ثلاث أيام.

وهددت النقابة بالإضراب العام والمفتوح عقب ذلك في حال عدم عدول الحكومة على القرار.

وكان وزير المالية قد أصدر قرار بتحويل رواتب الموظفين عبر عدد من البنوك، تحت مسمى مكافحة الفساد.