بريطانيا تقدم مساهمة جديدة لهذا القطاع في اليمن ...تفاصيل

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أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (UNICEF)، عن تقديم الحكومة البريطانية مساهمة جديدة بقيمة أكثر من 18 مليون دولار لتحسين الرعاية الصحية في اليمن.
وقالت المنظمة في بيان صحفي أصدرته اليوم الأحد: “ساهمت وزارة الخارجية والتنمية البريطانية بمبلغ 15 مليون جنيه إسترليني، ما يعادل 18.750 مليون دولار، لمساعدة اليونيسف في تعزيز استجابتها لاحتياجات الأطفال والنساء في مجالات الصحة والتغذية والتعليم والمياه والإصحاح البيئي وحماية الطفل في اليمن”.
وأضاف البيان أن هذه المساهمة الجديدة ستساعد “يونيسف” على تحسين فرص الحصول على خدمات الرعاية الصحية الأساسية والتَغذِويَة، وتعزيز خدمات المياه والإصحاح البيئي والصحة العقلية والدعم النفسي الاجتماعي للنساء والأطفال في 59 مديرية من المديريات ذات الأولوية في ست محافظات يمنية، وهي:أبين والحديدة وذمار وحجة ولحج وتعز.
وأشار إلى أن هذا التمويل سيضمن استمرارية تقديم الدعم لبرامج الرعاية الصحية الأولية في 301 مرفقاً صحياً، تعزيز أنظمة الصحة المجتمعية عبر دعم العاملين الصحيين المجتمعيين والمتطوعين لتقديم الخدمات الأساسية المنقذة للحياة في المناطق الريفية والتي يصعب الوصول إليها.
وثمن ممثل “يونيسف” في اليمن بيتر هوكينز، استجابة الحكومة البريطانية المستمرة للاحتياجات الصحية والتغذوية البالغة الأهمية والمنقذة لحياة الأطفال والنساء في اليمن،
وقال إن هذه المساهمة “ستمكننا من العمل على تحسين الظروف الصحية والتغذوية للأمهات والأطفال عبر تعزيز الرعاية الصحية الأولية وأنظمة الصحة المجتمعية من خلال برنامج دعم متكامل متعدد القطاعات