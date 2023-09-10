اليمن تشارك في فعاليات المعرض الدولي للبستنة اكسبو 2023 في الدوحة

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شاركت الجمهورية اليمنية، اليوم الاحد ، في فعاليات المعرض الدولي للبستنة اكسبو ٢٠٢٣ ، في العاصمة القطرية الدوحة، بوفد ضم وزير الزراعة والري والثروة السمكية سالم السقطري ووزير المياه والبيئة المهندس توفيق الشرجبي .
وتشارك اليمن في المعرض المنعقد تحت شعار “صحراء خضراء بيئة أفضل” بجناح وحديقة وفعاليات متنوعة تبرز من خلالها التنوع البيولوجي والزراعي والمناخي والثقافي الواسع لليمن .
كما سيتم عرض المنتجات الزراعية اليمنية خلال فعاليات المعرض الأول من نوعه في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وسيقدم جناح اليمن برنامجا موسعا خلال الفترة من سبتمبر ٢٠٢٣ وحتى مارس ٢٠٢٤، لتبادل الخبرات وتعزيز التجارب والحلول المبتكرة للتخفيف من حدة التصحر والتكيف مع التغيرات المناخية والتسويق للمنتجات الزراعية اليمنية .
ويهدف اكسبو الدوحة ٢٠٢٣ الى تقديم منظور عالمي حول البستنة والتنمية المستدامة واستقطاب اكثر من ٣ مليون زائر من مختلف انحاء العالم