اجلاء 150 لاجئا صوماليا عبر ميناء عدن..تفاصيل

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أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، اجلاء 150 لاجئا صوماليا عبر ميناء عدن.
وقالت المفوضية في بيان لها اليوم، ان قاربا يحمل 150 لاجئا صوماليا غادر ميناء عدن الليلة الماضية، ووصل إلى ميناء بربرة اليوم الأحد.
وأضافت المنظمة أن هذه هي المجموعة الأولى التي تغادر منذ عام 2020، عندما توقفت العودة بسبب إغلاق COVID-19.
وأشارت إلى أن الكثير من اللاجئين العائدين كانوا في اليمن منذ سنوات ويعتبرونه وطنهم الثاني.
ويعيش مئات الآلاف من اللاجئين الصوماليين في اليمن وفي بلدان أخرى منذ تسعينات القرن الماضي جراء الحرب الأهلية التي شهدتها البلاد، وأجبرت الملايين من الصوماليين مغادرة منازلهم الى الخارج