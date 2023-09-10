الوزير الإرياني يكشف جانباً من مأساة المواطنين بمناطق الحوثيين في صعدة

الأحد 10 سبتمبر-أيلول 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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كشف وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني جوانب من مأساة اليمنيين جراء النهب الحوثي المنظم في مناطق سيطرة المليشيات الحوثية التابعة لإيران.

وقال ان المشهد المؤلم لتصدى مجموعة من النساء في منطقة المهاذر بمديرية سحار محافظة صعدة، لمحاولات عناصر مليشيا الحوثي الارهابية التابعة لايران بقيادة المدعو ابو يحيى القيلي، نهب أراضي المواطنين في المنطقة، يكشف جانباً من مأساة المواطنين وتنصل حوثي للقيم الدينية والأخلاقية في تعاملها مع اليمنيين.

وأشار إلى أن هذه الجريمة جاءت بعد أيام من المجزرة المروعة التي ارتكبها القيادي الحوثي المدعو يحيى الرزامي بتفجير منزل المواطن “عيظه صالح ربوع” في منطقة اللجبة بمديرية الصفراء، والذي اسفر عن مقتل 4 وجرح 5 من أسرة واحدة غالبيتهم نساء واطفال.

وتحدث عن مواجهات بين قبائل بني حذيفة والقيادي المدعو أبو علي الحاكم في منطقة ضحيان بمديرية مجز، على خلفية محاولة المليشيا الاستيلاء على أراضي ومزارع أبناء القبائل في تلك المناطق.

وتابع أن ذلك امتداد لأعمال السلب والنهب المنظم الذي تقوم به مليشيا الحوثي الإرهابية لأراضي وأملاك المواطنين في المناطق الخاضعة لسيطرتها بالقوة، بما في ذلك معقلها الرئيس بمحافظة صعدة، والتي يدفع ثمنها المدنيون الأبرياء من النساء والأطفال. وطالب الإرياني من المجتمع الدولي والامم المتحدة و مبعوثها الخاص لليمن ومنظمات وهيئات حقوق الانسان بإدانة واضحة لهذه الجرائم النكراء، وملاحقة ومحاسبة المسئولين عنها من قيادات وعناصر مليشيا الحوثي