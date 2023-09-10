الأحد 10 سبتمبر-أيلول 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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أكد رئيس اللجنة التحضيرية لنادي المعلمين بمناطق سيطرة الحوثيين أن الضرائب التي فرضها الانقلابيون على الدجاج تكفي وحدها لصرف مرتبات المعلمين.

وأوضح أبو زيد الكميم في تصريحات إعلامية أنه يتم استهلاك 3 ملايين دجاجة في اليوم الواحد في مناطق سيطرة الحوثيين الذين يحصلون 300 ريال يمني ضريبة على كل دجاجة وهو ما يساوي 900 مليون ريال في اليوم الواحد بنحو 1.5 مليون دولار.

وأحصى أن ما يتم جمعه من هذه الضريبة خلال الشهر يصل إلى 40 مليون دولار في حين أن رواتب قطاع التعليم العام والجامعي لا تزيد على 7 مليارات ريال في الشهر أي 13 مليون دولار.

وفي رده على حديث رئيس ما يسمى المجلس السياسي الحوثي مهدي المشاط الذي نفى قدرة جماعته على دفع الرواتب، أعاد الكميم تذكيره بتصريحات المشاط في عام 2018 والتي أعلن فيها تخصيص عائدات ميناء الحديدة لصرف الرواتب، وتأكيده أن تلك العائدات تورد إلى حساب خاص في فرع البنك المركزي، مؤكدا المضي في الإضراب إلى حين صرف الرواتب لكل العاملين في قطاع التعليم

وتابع أنه ومنذ سبع سنوات يتسلم أعضاء ما يسمى المجلس السياسي الحوثي والوزراء والنواب والشورى في سلطة الانقلاب رواتب وحوافز وبدل مظهر وبدل مواصلات، في حين توجه الاتهامات بالعمالة إلى المعلمين الذين لم يتسلموا مستحقاتهم طوال تلك المدة رئيس نادي المعلمين: ضرائب الحوثي على الدجاج تكفي لصرف المرتبات