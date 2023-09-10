نقابة المعلمين تطالب الحكومة بصرف مرتبات المعلمين النازحين وإطلاق العلاوات السنوية.

الأحد 10 سبتمبر-أيلول 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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طالبت نقابة المعلمين اليمنيين الحكومة الشرعية بصرف مرتبات المعلمين النازحين. جاء ذلك في رسالة سلمتها نقابة المعلمين لرئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك.

وطالبت النقابة بإدراج المعلمين النازحين ضمن كشوفات الإستحقاق للعلاوات السنوية والتسويات الوظيفية، وكذا منحهم الزيادة ال 30% الممنوحة للموظفين في العام 2018م.

وأوضح نقيب المعلمين بعدن- صالح قاسم عبدالله أنه سلم الرسالة المرفوعة من أمين عام النقابة القائم بأعمال نقيب المعلمين اليمنيين- حسين الخولاني الى مكتب رئيس الوزراء، وطالبت النقابة بتنفيذ قانون الأجور والمرتبات برفع الحد الأدنى للأجور إلى مايوازي 100$ وإطلاق العلاوات السنوية والتسويات الوظيفية من تاريخ إستحقاقها.

ودعا نقيب المعلمين بعدن رئيس الوزراء إلى أن يقف أمام مطالب المعلمين بمسئولية ويلبيها تحقيقا للقانون والمطالب المشروعة للعاملين في مجال التعليم، وحرصا على إستقرار العملية التعليمية والتربوية.

وأشارت نقابة المعلمين " إلى أن معاناة منتسبيها والعاملين في مجال التعليم قد بلغت حداً لايطاق نتيجة إنهيار الريال اليمني أمام العملات الأجنبية، وغلاء المعيشة دون زيادة في المرتبات"، منوهةً إلى أن الميدان التربوي والعاملين فيه أكثر تحفزاً للاحتجاجات المطلبية بسبب شدة معاناتهم.