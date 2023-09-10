مشاط المليشيات يشن هجوماً جديداً على «صادق أبوراس»

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جدد القيادي في مليشيات الحوثي مهدي المشاط، اليوم الأحد، هجومه الإعلامي والتحريضي ضد صادق امين أبوراس رئيس حزب المؤتمر الشعبي العام بصنعاء.
وقال المشاط -في كلمة له في محافظة الحديدة ونشرها إعلام الحوثي- إن "التنظيرات التي تأتي من هنا وهنا هباء لا تغني من جوع"، في إشارة صريحة للشيخ أبوراس الذي طالب بعرض الإيرادات والنفقات على مجلس النواب، وصرف شيكات بنكية للموظفين.
وأضاف القيادي الحوثي إنه "يجب الوقوف أمام تلك التنظيرات خاصة التي تأتي ممن اختبرهم وجربهم الشعب في السنوات الماضية"، داعيا أعضاء جماعته إلى عدم الاستسلام.
وفي إشارة إلى حديث أبورأس -حول أن الحرب انتهت ويجب صرف رواتب الموظفين-؛ قال المشاط: "من المغالطات العجيبة أن تأتي لتحاكي متطلبات السلام في وضعية الحرب فهذا خارج عن المنطق".
وكان ابو راس قد أعلن في فعالية ذكرى تأسيس المؤتمر أواخر أغسطس الماضي، تأييده الصريح لحق المطالبين بمرتباتهم، ودعا إلى إيجاد الحلول لهم من الموارد المتاحة.
ولاحقا شن الحوثي المشاط هجوما شرسا ضده في لقاء بمحافظة عمران، ووصفه بالمزايد والمنظر الذي لا يحتاج أحد إلى تنظيره. كما وصفه بأنه يسعى إلى استقطاب حاد في المجتمع.
ومطلع الأسبوع الماضي، اجتمع الجانبان في صنعاء، تحت مسمى توحيد الصف، واتفقا على عدم المزايدة في وسائل الإعلام وفق ما نشرته وكالة سبأ الحوثية، وهو ما يبدو أن اللقاء فشل ليأتي الهجوم الجديد اليوم.
وتصدعت القيادة العليا للحوثيين بفعل الاحتجاجات الشعبية المتنامية التي تطالب المليشيا الحوثية بصرف مرتبات المتوقفة منذ سنوات.