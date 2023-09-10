بعد زلزال المغرب.. البحوث الفلكية المصرية تتحدث عن “كارثة قادمة” قد تقسم القارة

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بعد فاجعة زلزال المغرب الذي خلف مئات القتلى والجرحى، كشف عميد معهد البحوث الفلكية في مصر جاد القاضي، عن كارثة محتملة قد تحدث في الأعوام القادمة.
وفقاً لموقع “العربية.نت”، فإن القاضي، قال: إن هناك نشاطاً تكتونياً مستمراً وموجوداً وملحوظاً منذ ملايين السنين، بدأ بتكوين البحر الأحمر قبل 65 مليون سنة، وهذا النشاط ممتد حالياً فيما يسمى الأخدود الإفريقي أوشرق إفريقيا.
وأضاف: أن هذا ملحوظ وممتد من الهضبة الإثيوبية جنوباً مروراً بالأراضي الكينية والكونغو الديمقراطية حتى تنزانيا.
وأشار إلى أن التوقع المستقبلي أن يستمر هذا النشاط لعدة ملايين من السنين ما يؤدي في النهاية بالفعل لانفصال وانقسام هذا الجزء من القارة الإفريقية ويتكون على يابسة لوحده منفصلة عن باقي قارة إفريقيا.
– سيناء أيضاً
وأوضح القاضي، أن الجزء الخاص بشبه جزيرة سيناء في مصر ما بين خليجي العقبة والسويس سينفصل أيضاً ولكن بعد ملايين السنين، حيث إن خليج العقبة ممتد مع البحر الميت شمالاً حتى الأناضول في تركيا، ونظراً للنشاط التكتوني المستمر والملحوظ في المنطقة ستنفصل شبه جزيرة سيناء وتكون منطقة لوحدها.
ورصد المعهد القومي للبحوث الفلكية في مصر 8 توابع للزلزال الرئيسي الذي حدث بالمغرب مساء أول أمس وخلف آلاف القتلى والجرحى.
وقال المعهد في بيان له أمس السبت: إن أكبر هذه التوابع كان بقوة 4.8 درجة بمقياس ريختر، وحدث بعد الزلزال الرئيسي بثماني دقائق، مضيفاً أن آخر هذه التوابع كان بقوة 3.3 درجة ووقع في تمام الساعة السادسة وخمسين دقيقة صباحا بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة.
وأوضح الدكتور جاد القاضي، عميد المعهد أن زلزال المغرب يعد الأكثر تدميراً، والأعلى بمقياس ريختر، مضيفاً أنه ليس له علاقة أو تأثير بصورة مباشرة أو غير مباشرة على مصر أو مدنها الساحلية.