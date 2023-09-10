المليشيات تطلق حملة تجنيد واسعة للاطفال في 4 محافظات

الأحد 10 سبتمبر-أيلول 2023 الساعة 09 مساءً / مأرب برس - عكاض

عدد القراءات 320

فيما تواصل الحكومة الشرعية تشديد إجراءاتها لمحاربة تجنيد صغار السن وحمايتهم وفقاً للقوانين والاتفاقيات الدولية، كشفت مصادر موثوقة في صنعاءإطلاق المليشيا الحوثية حملة تجنيد في عدد من المحافظات الواقعة تحت سيطرتها.

ونقلت صحيفة عكاظ السعودية عن المصادر قولها بأن المليشيا وجهت قياداتها بالنزول إلى محافظات عمران وحجة وريمة والحديدة لتجنيد الأطفال والشباب، مبينة أنها نقلت عددا من المجندين إلى معسكرات في صنعاء للتدريب بينهم أطفال.

وأشارت المصادر إلى أن المليشيا تواصل نكث العهود والاتفاقيات مع المنظمات الاممية التي وقعتها وتعهدت فيها بعدم تجنيد الأطفال، لافتة إلى أن غالبية الأطفال الذي جرى تجنيدهم أيتام وبعضهم يتم اختطافهم من المدارس بعد إغرائهم بالحصول على أموال وسلاح كهدايا.

وتأتي حملة التجنيد الحوثي وسط تزايد سخط موظفي المؤسسات الحكومية المطالبين بمرتباتهم وتوعدهم بالخروج إلى الشارع في مظاهرات سلمية. وتبادلت قيادات المليشيا الحوثية الاتهامات على صفحات التواصل الاجتماعي بالفساد والتخوين والعمالة والتهديدات بالتصفية، وشن القيادي الحوثي رئيس قناة الهوية محمد العماد هجوما على عدد من قيادات المليشيا بينهم برلمانيون واتهمهم بالعمالة.

ورد عليه البرلماني أحمد سيف حاشد بالقول: «يا محمد العماد، سياسة تخوين البرلمان مرفوضة ومن حق أي نائب أن يطالب بحقوق الشعب وأن يراقب ويحاسب على أي تقصير وأن يصوت لما يراه مناسبا.. أفيقوا من غفلتكم وكفى تخوينا».

واستعرض ناشطون يمنيون على شبكات التواصل الاجتماعي تقرير لجنة العقوبات الدولية الذي أكدت فيه تحصيل المليشيا الحوثية أكثر من 271 مليارا أو ما يعادل 540 مليون دولار من ضرائب الوقود عبر موانئ الحديدة خلال ثمانية أشهر فقط من الهدنة بين أبريل ونوفمبر من العام الماضي، مؤكدين أن ما حصلت عليه المليشيا بعد عام ونصف من بدء الهدنة قد تجاوز ثلاثة أضعاف هذه المبالغ ومع هذا ترفض صرف المرتبات وتعويض الموظفين.