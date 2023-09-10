في حفل جمهوري مهيب الشيخ حمير الأحمر يحتفل بزفاف نجله وثلاثة من اقربائه

الأحد 10 سبتمبر-أيلول 2023 الساعة 09 مساءً / مأرب برس-غرفة الأخبار

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احتفل الشيخ حمير بن عبد الله الاحمر شيخ مشايخ حاشد، اليوم، بزفاف نجله وثلاثة من اقربائه في جمع غفير من الشخصيات السياسية والاجتماعية والاعلاميين والمشايخ والوجهاء وابناء القبائل من كافة انحاء اليمن، اكتظت بهم قاعة ذو ريدان ومحيطها بالعاصمة صنعاء. وهنأ الضيوف العرسان كهلان بن حمير الأحمر، و محمد بن مبخوت الأحمر، و سهيل بن محمد الرويشان، و حمير بن حزام الأحمر ، وتمنوا لهم حياة زوجية سعيدة وهانئة .

وأعربوا عن سعادتهم بالمشاركة في افراح أسرة آل الاحمر ذات التاريخ النضالي العريق. وقالوا إن اقامة العرس تحت شعار " اليمن اولا " يحمل في طياته رسالة واضحة تؤكد اجماع اليمنيين على أولوية الحفاظ على الدولة وقيام يمن جديد يستوعب الجميع دون استثناء. •

من جانبه رحب الشيخ حمير بن عبد الله الاحمر شيخ مشايخ حاشد بالحضور جميعا وشدد على أهمية تكاتف الجهود وتوحيد الصف لراب الصدع من أجل اخراج البلد الى بر الامان وقيام دولة يمنية حديثة وفق عقد دستوري توافقي يحقق تطلعات الشعب في الحرية والمساواة والحياة الكريمة.

إلى ذلك.. قال متابعون إن عرس الأحمر يمثل حدثا استثنائيا بكل المقاييس، حيث جاء متزامنا مع الذكرى ال61 لثورة السادس والعشرين من سبتمبر المجيدة.

وأشاروا إلى كونها أول فعالية اجتماعية تحضرها شخصيات من مختلف الوان الطيف السياسي ومن كافة شرائح المجتمع، مشيدين بالحضور المشرف لأبناء المحافظات الجنوبية رغم الظروف الصعبة التي تمر بها البلد والذي يعكس توحد اليمنيين بمختلف توجهاتهم حول الدولة اليمنية الواحدة دولة النظام والقانون.

لافتين الى أن توافد الحشود الغفيرة لتهنئة العرسان مؤشر واضح على مكانة ال الاحمر في وجدان الشعب اليمني، ودليل تواجد القبيلة اليمنية كمكون اجتماعي هام يصعب تجاوزه. هذا وبارك الحاضرون من مختلف القبائل اليمنية تنصيب الشيخ حمير بن عبدالله الأحمر شيخا لمشايخ قبيلة حاشد .

مؤكدين أنه خير خلف لخير سلف في مواصلة مسيرة العطاء والنضال الوطني. وقد سادت حالة من الفرح والسرور في حفل الزفاف الذي جرى وفق العادات اليمنية الأصيلة .