الأحد 10 سبتمبر-أيلول 2023 الساعة 08 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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طالب رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليوم الاحد بانهاء معاناة الاف المحتجزين، والمختطفين، والمخفيين قسرا في المناطق الخاضعة لها بالقوة، وفي المقدمة الكشف عن مصير المناضل محمد قحطان المشمول بقرار مجلس الامن الدولي.

جاء ذلك خلال لقائة بقصر معاشيق بعثة اللجنة الدولية للصليب الاحمر برئاسة المدير الاقليمي لمنطقة الشرق الادنى و الاوسط، فابريزيو كاربوني، ومعه رئيسة بعثة اللجنة في اليمن دافني ماريت.

وفي اللقاء أشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي بدور اللجنة الدولية للصليب الاحمر في تخفيف المعاناة الانسانية للشعب اليمني، وحماية ضحايا الحرب التي اشعلتها المليشيات الحوثية المدعومة من النظام الايراني.

وشجع رئيس مجلس القيادة الرئاسي، اللجنة الدولية للصليب الاحمر على مواصلة جهودها الانسانية المنسقة مع الحلفاء الاقليميين والشركاء الدوليين، ودفع المليشيات الحوثية نحو التعاطي الجاد مع المبادرات المتعلقة ووضع العليمي البعثة الدولية للجنة الصليب الاحمر، امام انتهاكات المليشيات الحوثية الجسيمة لحقوق الانسان، بما في ذلك قمع الاصوات المناهضة لنهجها الطائفي، والعنصري.

واكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي حرص المجلس والحكومة، على تقديم كافة اشكال الدعم للمنظمات الدولية، ووكالات الاغاثة الانسانية، وتسهيل وصول تدخلاتها الى مستحقيها في مختلف انحاء البلاد.