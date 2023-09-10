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الاتحاد الأوروبي يرحب بتعيين نساء يمنيات في المحكمة العليا

الأحد 10 سبتمبر-أيلول 2023 الساعة 07 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة
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رحب الاتحاد الأوروبي بتعيين الرئيس رشاد العليمي ثمان نساء مؤخرا في المحكمة العليا. واعتبر في بيان بأن هذه الخطوة جديرة بالثناء ضمن الرحلة الطويلة لتمكين النساء في ‎اليمن. ودعا الاتحاد الأوروبي إلى مزيد من إدماج النساء اليمنيات وتعيينهن في مناصب رفيعة.

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