الاتحاد الأوروبي يرحب بتعيين نساء يمنيات في المحكمة العليا

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رحب الاتحاد الأوروبي بتعيين الرئيس رشاد العليمي ثمان نساء مؤخرا في المحكمة العليا. واعتبر في بيان بأن هذه الخطوة جديرة بالثناء ضمن الرحلة الطويلة لتمكين النساء في اليمن. ودعا الاتحاد الأوروبي إلى مزيد من إدماج النساء اليمنيات وتعيينهن في مناصب رفيعة.