انطلاق جلسة المشاورات بمجلس النواب بحضور رئاسي وغياب الحزب الاشتراكي والناصري وكتلة العميد طارق تقرر المشاركة

الأحد 10 سبتمبر-أيلول 2023 الساعة 07 مساءً / مأرب برس-خاص

عدد القراءات 180

انطلق عصر اليوم الأحد اللقاء التشاوري لاعضاء مجلس النواب الذي بدأ أجتماعه بتقنية الزوم ، وبحضور هيئة رئاسة المجلس ومقاطعة نائب رئيس المجلس الاستاذ محمد الشدادي ، اضافة الى كتلتي الاشتراكي والناصري التين قررتا مقاطعة الجلسة.

مصادر في رئاسة مجلس النواب قالت لمارب برس ان عضو مجلس القيادة الرئاسي الشيخ عثمان حسين مجلي كان ابرز الحضور ، حيث القى كلمة وصفها بالوطنيه، ركزت حول مستجدات الوضع.

واضاف المصدر ان اللقاء التشاوري لاعضاء مجلس النواب كان برئاسة رئيس مجلس النواب الشيخ سلطان البركاني ، الذي قام بتوجيه كلمة للحاضرين استعرض فيها المشهد السياسي والمشاورات بين المبعوث الدولي وقيادة الشرعية وكذا المخاطبات بين مجلس النواب والحكومه.

كما طالب أعضاء مجلس القيادة بتأجيل الرد على تقرير اللجنه البرلمانيةالى 18سبتمبر. كما قاطع اللقاء كتلة الحزب الاشتراكي ، وكذالك الحزب الناصري " ثلاثة أعضاء في المجلس ، " حضر الدكتور العسلي وغاب سلطان العتواني وعبدالله المقطري. كما قررت كتلة العميد طارق صالح المشاركة في جلسة المشاورات.

ومساء امس نفى مصدر في الكتلة البرلمانية للمكتب السياسي مقاطعتها اللقاء التشاوري وأكد المصدر في تصريح صحفي له "حرصهم تعزيز الكتلة للبرلمان ودوره في مختلف السبل واللقاءات وصولًا إلى اجتماع المجلس وممارسة كل مهامه في أرض الوطن، ومع انعقاد اللقاء التشاوري.

كما أكدت برلمانية المكتب السياسي دعمها الكامل لسحب الاتصالات من تحت سيطرة المليشيات الحوثية، وإنشاء شبكة اتصالات بالشراكة مع شركة إماراتية في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات الجنوبية والشرقية والمحررة جميعًا، أو أي شبكات نقال أخرى؛ لرفد خزينة الدولة بدلًا من رفد خزينة المليشيات، وتأمين الجانب الأمني. ومازالت جلسة المشاورات منعقدة حتى كتابة هذا الخبر.