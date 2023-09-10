الاتحاد الأوروبي يرحب بتعيين نساء يمنيات في المحكمة العليا انطلاق جلسة المشاورات بمجلس النواب بحضور رئاسي وغياب الحزب الاشتراكي والناصري وكتلة العميد طارق تقرر المشاركة مدينة عربية تتربع على قائمة وجهة العطلات الأكثر فخامة في العالم قيادي حوثي يبسط على مركز صحي ''خيري'' بناه فاعل خير من الكويت رئيس إتحاد كرة القدم في اليمن يعلن انطلاق الدوري في موعده المحدد ويعاقب مسؤول رياضي بتوقيفه ستة أشهر واحد من أكبر الأندية في اليمن يقرر الإستغناء عن لاعبيه ووقف نشاطه الكروي الرئيس يجتمع بمحافظ شبوة ويصدر توجيهات عدن.. خبير أمني يكشف عن خطر كبير خلف صفقة الإتصالات المشبوهة مع الإمارات.. وطارق صالح يبارك ويعتبرها ''رد جميل'' رسميا.. أول سفير سعودي في إيران المغرب تشهد أقوى هزة ارتدادية بعد الزلزال المدمر والسلطات تعلن آخر احصائية رسمية بالضحايا
انطلق عصر اليوم الأحد اللقاء التشاوري لاعضاء مجلس النواب الذي بدأ أجتماعه بتقنية الزوم ، وبحضور هيئة رئاسة المجلس ومقاطعة نائب رئيس المجلس الاستاذ محمد الشدادي ، اضافة الى كتلتي الاشتراكي والناصري التين قررتا مقاطعة الجلسة.
مصادر في رئاسة مجلس النواب قالت لمارب برس ان عضو مجلس القيادة الرئاسي الشيخ عثمان حسين مجلي كان ابرز الحضور ، حيث القى كلمة وصفها بالوطنيه، ركزت حول مستجدات الوضع.
واضاف المصدر ان اللقاء التشاوري لاعضاء مجلس النواب كان برئاسة رئيس مجلس النواب الشيخ سلطان البركاني ، الذي قام بتوجيه كلمة للحاضرين استعرض فيها المشهد السياسي والمشاورات بين المبعوث الدولي وقيادة الشرعية وكذا المخاطبات بين مجلس النواب والحكومه.
كما طالب أعضاء مجلس القيادة بتأجيل الرد على تقرير اللجنه البرلمانيةالى 18سبتمبر. كما قاطع اللقاء كتلة الحزب الاشتراكي ، وكذالك الحزب الناصري " ثلاثة أعضاء في المجلس ، " حضر الدكتور العسلي وغاب سلطان العتواني وعبدالله المقطري. كما قررت كتلة العميد طارق صالح المشاركة في جلسة المشاورات.
ومساء امس نفى مصدر في الكتلة البرلمانية للمكتب السياسي مقاطعتها اللقاء التشاوري وأكد المصدر في تصريح صحفي له "حرصهم تعزيز الكتلة للبرلمان ودوره في مختلف السبل واللقاءات وصولًا إلى اجتماع المجلس وممارسة كل مهامه في أرض الوطن، ومع انعقاد اللقاء التشاوري.
كما أكدت برلمانية المكتب السياسي دعمها الكامل لسحب الاتصالات من تحت سيطرة المليشيات الحوثية، وإنشاء شبكة اتصالات بالشراكة مع شركة إماراتية في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات الجنوبية والشرقية والمحررة جميعًا، أو أي شبكات نقال أخرى؛ لرفد خزينة الدولة بدلًا من رفد خزينة المليشيات، وتأمين الجانب الأمني. ومازالت جلسة المشاورات منعقدة حتى كتابة هذا الخبر.