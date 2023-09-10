مدينة عربية تتربع على قائمة وجهة العطلات الأكثر فخامة في العالم قيادي حوثي يبسط على مركز صحي ''خيري'' بناه فاعل خير من الكويت رئيس إتحاد كرة القدم في اليمن يعلن انطلاق الدوري في موعده المحدد ويعاقب مسؤول رياضي بتوقيفه ستة أشهر واحد من أكبر الأندية في اليمن يقرر الإستغناء عن لاعبيه ووقف نشاطه الكروي الرئيس يجتمع بمحافظ شبوة ويصدر توجيهات عدن.. خبير أمني يكشف عن خطر كبير خلف صفقة الإتصالات المشبوهة مع الإمارات.. وطارق صالح يبارك ويعتبرها ''رد جميل'' رسميا.. أول سفير سعودي في إيران المغرب تشهد أقوى هزة ارتدادية بعد الزلزال المدمر والسلطات تعلن آخر احصائية رسمية بالضحايا رئيس وزراء العراق يكشف عن وساطة جديدة بين إيران ودول عربية حرب المسيرات ..32 مسيّرة روسية تهاجم أوكرانيا والجيش يكشف التفاصيل
تربعت إمارة دبي ضمن خمس وجهات للعطلات الأكثر فخامة في العالم، وفق ما أورده موقع “ياهولايف”. وذكر الموقع ضمن وجهات العطلات الفاخرة، الجنة الاستوائية سانت لوسيا، ومنتجع التزلج آسبن كولورداو. وسانتوريني اليونان، وجزيرة بورا بورا الكاريبية التي تعد الوجهة الأكثر حصرية في العالم.
وقال الموقع إن “دبي تجسد الفخامة بكل معانيها، فهي موطن لناطحة السحاب الشهيرة، برج خليفة، والتي تعد أطول مبنى في العالم. كما يوجد بها أفخم فندق في العالم وهو برج العرب”.
وأضاف: “بصرف النظر عن روائعها المعمارية، تقدم الإمارة أيضاً العديد من الأنشطة للمسافرين. بما في ذلك التزلج الداخلي ورحلات السفاري الصحراوية وإمكانية التسوق في أكبر مركز تسوق في العالم وهو مول دبي”.
وأشار الموقع إلى وجود عدد كبير من المطاعم الراقية في المدينة، بما في ذلك بعض المطاعم الأكثر شهرة في العالم الحائزة على نجمة ميشلان