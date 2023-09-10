مدينة عربية تتربع على قائمة وجهة العطلات الأكثر فخامة في العالم

الأحد 10 سبتمبر-أيلول 2023 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- وكالات

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تربعت إمارة دبي ضمن خمس وجهات للعطلات الأكثر فخامة في العالم، وفق ما أورده موقع “ياهولايف”. وذكر الموقع ضمن وجهات العطلات الفاخرة، الجنة الاستوائية سانت لوسيا، ومنتجع التزلج آسبن كولورداو. وسانتوريني اليونان، وجزيرة بورا بورا الكاريبية التي تعد الوجهة الأكثر حصرية في العالم.

وقال الموقع إن “دبي تجسد الفخامة بكل معانيها، فهي موطن لناطحة السحاب الشهيرة، برج خليفة، والتي تعد أطول مبنى في العالم. كما يوجد بها أفخم فندق في العالم وهو برج العرب”.

وأضاف: “بصرف النظر عن روائعها المعمارية، تقدم الإمارة أيضاً العديد من الأنشطة للمسافرين. بما في ذلك التزلج الداخلي ورحلات السفاري الصحراوية وإمكانية التسوق في أكبر مركز تسوق في العالم وهو مول دبي”.

وأشار الموقع إلى وجود عدد كبير من المطاعم الراقية في المدينة، بما في ذلك بعض المطاعم الأكثر شهرة في العالم الحائزة على نجمة ميشلان