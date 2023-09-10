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قيادي حوثي يبسط على مركز صحي ''خيري'' بناه فاعل خير من الكويت

الأحد 10 سبتمبر-أيلول 2023 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- خاص
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أقدم قيادي في مليشيات الحوثي التابعة لإيران، على البسط على مركز صحي خيري بناه فاعل خير كويتي، لخدمة الأهالي بإحدى مديريات محافظة ريمة، غربي اليمن.

وقالت مصادر محلية لمأرب بري إن القيادي الحوثي المدعو "محمد عبدالرحيم الحيدري" بسط على مركز دار السلام الصحيا الذي تم بناؤه وتزويده بالمعدات والأجهزة الطبية على نفقة فاعل خير كويتي وفاعلين خير آخرين، في مديرية كسمة بمحافظة ريمة.

وأضافت أن القيادي الحوثي، فرض أقربائه على المركز الصحي وضمه لما يسمى بمكتب الأوقاف التابع للجماعة الحوثية بالمحافظة، وفرض مبالغ مالية بالقوة على المركز، بهدف مصادرته وحرمان المواطنين من خدماته.

الجدير بالذكر أن المليشيات الحوثية سيطرت على العشرات من المنشآت الطبية الخاصة والخيرية، بحجج مختلفة، وفرضت عناصرها لإدارة تلك المنشآت ومن بينها مستشفيات أهلية، في المناطق الواقعة تحت سيطرتها.

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