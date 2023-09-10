مدينة عربية تتربع على قائمة وجهة العطلات الأكثر فخامة في العالم قيادي حوثي يبسط على مركز صحي ''خيري'' بناه فاعل خير من الكويت رئيس إتحاد كرة القدم في اليمن يعلن انطلاق الدوري في موعده المحدد ويعاقب مسؤول رياضي بتوقيفه ستة أشهر واحد من أكبر الأندية في اليمن يقرر الإستغناء عن لاعبيه ووقف نشاطه الكروي الرئيس يجتمع بمحافظ شبوة ويصدر توجيهات عدن.. خبير أمني يكشف عن خطر كبير خلف صفقة الإتصالات المشبوهة مع الإمارات.. وطارق صالح يبارك ويعتبرها ''رد جميل'' رسميا.. أول سفير سعودي في إيران المغرب تشهد أقوى هزة ارتدادية بعد الزلزال المدمر والسلطات تعلن آخر احصائية رسمية بالضحايا رئيس وزراء العراق يكشف عن وساطة جديدة بين إيران ودول عربية حرب المسيرات ..32 مسيّرة روسية تهاجم أوكرانيا والجيش يكشف التفاصيل
أقدم قيادي في مليشيات الحوثي التابعة لإيران، على البسط على مركز صحي خيري بناه فاعل خير كويتي، لخدمة الأهالي بإحدى مديريات محافظة ريمة، غربي اليمن.
وقالت مصادر محلية لمأرب بري إن القيادي الحوثي المدعو "محمد عبدالرحيم الحيدري" بسط على مركز دار السلام الصحيا الذي تم بناؤه وتزويده بالمعدات والأجهزة الطبية على نفقة فاعل خير كويتي وفاعلين خير آخرين، في مديرية كسمة بمحافظة ريمة.
وأضافت أن القيادي الحوثي، فرض أقربائه على المركز الصحي وضمه لما يسمى بمكتب الأوقاف التابع للجماعة الحوثية بالمحافظة، وفرض مبالغ مالية بالقوة على المركز، بهدف مصادرته وحرمان المواطنين من خدماته.
الجدير بالذكر أن المليشيات الحوثية سيطرت على العشرات من المنشآت الطبية الخاصة والخيرية، بحجج مختلفة، وفرضت عناصرها لإدارة تلك المنشآت ومن بينها مستشفيات أهلية، في المناطق الواقعة تحت سيطرتها.