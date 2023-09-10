عاجل.. رئيس إتحاد كرة القدم في اليمن يعلن انطلاق الدوري في موعده المحدد ويعاقب مسؤول رياضي بتوقيفه ستة أشهر

الأحد 10 سبتمبر-أيلول 2023 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- خاص

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أعلن رئيس الاتحاد اليمني لكرة القدم الشيخ أحمد العيسي أن دوري كرة القدم الممتاز في اليمن سينطلق في موعده المحدد (15 سبتمبر الجاري).

وقال العيسي أن الإجتماع الأستثنائي للجمعية العمومية للاتحاد الذي انعقد اليوم حضره ممثل 65 نادي وهو ما يمثل رسالة واضحة لمن أراد التشكيك أو المزايدة بعمل اتحاد كرة القدم.

واعلن رئيس الاتحاد اليمني لكرة القدم توقيف نشاط أمين جمعان رئيس وحدة صنعاء مدة ستة أشهر لمخالفته اللوائح والأنظمة الخاصة بالاتحاد.

وكانت اندية صنعاء ونادي صقر تعز اعلنت عدم حضورها الإجتماع.