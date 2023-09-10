واحد من أكبر الأندية في اليمن يقرر الإستغناء عن لاعبيه ووقف نشاطه الكروي

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أعلن نادي الصقر الرياضي في تعز تجميد نشاط فريقه الكروي الأول والاستغناء عن لاعبيه، وأعتذر عن حضور اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد اليمني لكرة القدم.
النادي برر هذا القرار بالظروف الصعبة التي تعيشها الكرة اليمنية وعجز الاتحاد عن إقامة مسابقات منتظمة.
وقال النادي بأنه سيحول الدعم المخصص للفريق الأول لكرة القدم لصالح قطاع الناشئين في النادي، على أن يتم تكليف أشخاص بتقديم تصور فني وإداري لإعادة هيكلة هذا القطاع.
إدارة النادي أكدت أنها ستقوم في المستقبل بإعادة تشكيل فريق كروي يعتمد كليا على الموارد البشرية من قطاع الناشئين.
وكانت أندية صنعاء الأهلي والشعب والوحدة قررت عدم المشاركة في اجتماع الجمعية العمومية الذي انعقد اليوم.
رئيس الاتحاد اليمني لكرة القدم، أحمد صالح العيسي، رد على ذلك قائلا: ”الاجتماع قائمًا، سواء حضر ممثلو أندية صنعاء أم لم يحضروا، وليس لدينا قضايا مهمة أو مصيرية لمناقشتها مرتبطة بحضورهم“.