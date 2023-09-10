الرئيس يجتمع بمحافظ شبوة ويصدر توجيهات

الأحد 10 سبتمبر-أيلول 2023 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- عدن

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وجه رئيس مجلس القيادة الرئاسي الحكومة، والسلطة المحلية في محافظة شبوة بمضاعفة الجهود لتعزيز حضور الدولة، وتحسين الخدمات، والحد من التداعيات الانسانية الكارثية للهجمات الارهابية الحوثية، والعمل بروح الفريق الواحد في مواجهة التحديات الراهنة والمحتملة على مختلف المستويات.

جاء ذلك في اجتماع عقده الرئيس رشاد محمد العليمي، اليوم الاحد، في عدن بمحافظ محافظة شبوة عوض محمد بن الزير، للاطلاع على اوضاع المحافظة، ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمشاريع التنموية المنفذة وتلك المخطط تنفيذها خلال العام الجاري.

واستمع رئيس مجلس القيادة الرئاسي من محافظ محافظة شبوة بحضور مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور يحيى الشعيبي، الى تقرير بشأن مستوى الانجاز للمشاريع الممولة من السلطة المحلية، والحكومة والاشقاء بدول تحالف دعم الشرعية، خصوصا في مجالات الاشغال العامة والطرق، والصحة العامة، والكهرباء والطاقة.

واشاد الرئيس بدور السلطة المحلية في محافظة شبوة، والاصطفاف الشعبي المعهود من كافة ابنائها في دعم برامج التنمية، ومواجهة مشروع المليشيات الحوثية المدعومة من النظام الايراني والتنظيمات الارهابية المتخادمة معها.