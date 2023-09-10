المغرب تشهد أقوى هزة ارتدادية بعد الزلزال المدمر والسلطات تعلن آخر احصائية رسمية بالضحايا

الأحد 10 سبتمبر-أيلول 2023 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- متابعات

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أعلن ناصر جبور، مدير المعهد الوطني للجيوفيزياء في المغرب، أنه تم رصد هزة جديدة محسوسة قوتها 4,5 درجة على سلم ريختر، مشيرا إلى أن الهزات متواصلة، لكن هذه كانت أقواها.

وأوضح جبور، أن "الهزة التي سجلت صباح اليوم الأحد منفصلة عن الهزات الارتدادية السابقة، لكن عموما توقف استرسال الهزات الارتدادية، ما يعني أن النشاط الزلزالي بدأ ينخفض تدريجيا".

ولفت إلى أن هزة اليوم هي ثاني هزة ارتدادية محسوسة، قبل تلك التي ضربت عقب الزلزال وكانت درجتها 5.9 على سلم ريختر، مؤكدا أنه يتم تسجيل عشرات الهزات، لكن الغالبية لا تحس بها، ويسجلها المعهد الوطني للجيوفيزياء.

وأكد أن هذه الهزات من الممكن أن تستمر بضعة أسابيع، لكن في انخفاض مستمر.

بدوره قال مرصد الزلازل الأورومتوسطي ان هزة أرضية بقوة 4.5 درجة على مقياس ريختر على بعد 77 كم جنوب غرب مراكش.

فيما سجلت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية هزة أرضية بقوة 3.9 درجة على عمق 10 كم بالقرب من مراكش.

وفي آخر احصائية رسمية بضحايا الزلزال اعلنت وزارة الداخلية المغربية ارتفاع عدد ضحايا الزلزال إلى 2012 قتيلا والجرحى إلى 2059.

وقالت الوزارة في بيانها: "إلى حدود الساعة العاشرة مساء، بلغ عدد الوفيات الذي خلفته الهزة الأرضية 2012 شخصا، وعدد الجرحى 2059، حالة 1404 منهم خطيرة".

وتتركز غالبية الوفيات في إقليمي الحوز (1293) وتارودانت (452) الأكثر تضررا جنوبي مراكش.

وأشار البيان إلى أن السلطات "تواصل جهودها لإنقاذ وإجلاء الجرحى والتكفل بالمصابين والجرحى، وتعبئة كل الإمكانات اللازمة".

وضرب زلزال بقوة 7 درجات عدة مناطق في المغرب، كان مركزه منطقة الحوز ومراكش.

وترجح المصادر الطبية والدفاع المدني في المغرب ارتفاع حصيلة الضحايا مع استمرار عمليات الإنقاذ.

جدير بالذكر أن الديوان الملكي المغربي أعلن مساء يوم السبت الحداد الوطني لمدة ثلاثة أيام وﺗﻧﻛﯾس اﻷﻋﻼم ﻓوق ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ، عقب الزلزال الذي ضرب المملكة.