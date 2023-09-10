رئيس وزراء العراق يكشف عن وساطة جديدة بين إيران ودول عربية

الأحد 10 سبتمبر-أيلول 2023 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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كشف رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، عن دور وساطة جديد تقوم به بغداد، لتقريب وجهات النظر بين إيران ودول عربية.

وقال السوداني خلال لقائه وفدا إعلاميا إيرانيا، إنه لا يمكنه الكشف عن أسماء هذه الدول، بسبب حساسية الموقف.

ويرجح بحسب تقارير أن مصر، والأردن، من بين الدول التي تسعى الحكومة العراقية إلى لعب دور وساطة بينها وبين إيران.

وكانت بغداد استضافت جولات مفاوضات عديدة بين إيران والسعودية، قبل أن تكلل بالنجاح في صلح علني جرى بالصين.

ونجحت الوساطة العراقية والعمانية والصينية خلال السنوات الماضية، على رأب الصدع بين أكبر دولتين إقليميتين في المنطقة بعد سبع سنوات من القطيعة التامة.

وكان السوداني أعلن سابقا عن وساطة علنية تقوم بها بغداد بين القاهرة وطهران، علما أن تقارير أخرى تحدثت عن وساطة تقوم بها العراق بين إيران والبحرين.

وفي سياق آخر، كشف السوداني، أن وزير الدفاع ثابت العباسي بحث في الولايات المتحدة الشهر الماضي، خروج القوات الأجنبية من العراق.

وقال السوداني في تصريحات نقلتها وكالة "تسنيم" الإيرانية أن "تواجد قوات التحالف الدولي في العراق منذ عام 2014 يعدّ من القضايا المهمة والحساسة التي يجب تحديد مصيرها اليوم".

وأشار إلى أن "القدرة الأمنية للعراق موجودة في الشرطة والجيش وقوات الحشد الشعبي، وما إلى ذلك، بحيث يمكن أن تضمن أمن البلاد