تعرف على طريقة مختصرة وطريفة للتخلص من آلام المفاصل

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يشير خبراء، إلى الطريقة الأكثر فعالية للتخلص من آلام المفاصل وهي تناول دواء وهمي.
ووفقا لهم، أظهرت نتائج التجارب أن فعالية العلاج الوهمي الذي يحقن في المفصل جيدة، ومعدلات الشفاء عالية.
ويقول الدكتور ألكسندر مياسنيكوف: "حتى يومنا هذا، على الرغم من غرابة الأمر، يبقى للعلاج الوهمي تأثير أكثر وضوحا على المفاصل في حالات التهاب المفاصل العظمي".
ويشير مياسنيكوف، إلى أنه يجب التفاعل مع ألم كل شخص بصورة شخصية، وعلى ضوء ذلك يجب وصف العلاج المناسب له.
لأن مثلا هذا العلاج يمكن أن يساعد مريضا، في حين هو عديم الفائدة لشخص آخر