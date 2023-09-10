محتجون في صنعاء يطالبون باخراج مصنع لإنتاج الغاز من منطقتهم الصليب الأحمر .. مليوني طفل يمني باتوا عاجزين عن الالتحاق بالتعليم مليشيا الحوثي تقتحم دار للقرآن في إب بغية تحويله لمقر منظمة ريمة : قيادي حوثي متنفذ يستولي على مركز صحي شاهد صورة مؤلمة لطفل وطفلة أعاقتهم الغام الحوثي العرض الأول لفيلم "تشيللو" اليوم في الرياض بحضور أبطاله استشهاد طفل برصاص الاحتلال شمال الخليل الدفاعات الجوية الروسية تسقط مسيرتين أوكرانيتين غربى القرم بعد أيام قليلة.. «غوغل» تستعد لإيقاف «تطبيق شهير» إنجلترا تسقط في فخ التعادل أمام أوكرانيا
نظم مواطنون ، اليوم السبت، احتجاجات لمطالبة المليشيات الحوثية بإخراج شركة الغاز من أحد أحياء العاصمة المحتلة صنعاء.
وذكرت مصادر إعلامية إن العشرات من أهالي منطقة الخانق نفذوا وقفة احتجاجية بالقرب شركة يمن غاز الواقعة مقابل معسكر الخرافي للمطالبة بإخراج المصنع من منطقتهم تجنبا للمخاطر وحدوث كارثة جديدة.
وكان انفجار مروع قد حدث لمقطورة غاز بذات الشركة الأسبوع الماضي وأثار الهلع في اوساط السكان خاصة النساء والأطفال بيد أن مليشيات الحوثي لم تحرك ساكنا كونها مستفيدة عبر قياداتها من فرع شركة الغاز ببيع الغاز في السوق السوداء وجني الأموال المدنسة على حساب المواطنين