محتجون في صنعاء يطالبون باخراج مصنع لإنتاج الغاز من منطقتهم

الأحد 10 سبتمبر-أيلول 2023 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة

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نظم مواطنون ، اليوم السبت، احتجاجات لمطالبة المليشيات الحوثية بإخراج شركة الغاز من أحد أحياء العاصمة المحتلة صنعاء.

وذكرت مصادر إعلامية إن العشرات من أهالي منطقة الخانق نفذوا وقفة احتجاجية بالقرب شركة يمن غاز الواقعة مقابل معسكر الخرافي للمطالبة بإخراج المصنع من منطقتهم تجنبا للمخاطر وحدوث كارثة جديدة.

وكان انفجار مروع قد حدث لمقطورة غاز بذات الشركة الأسبوع الماضي وأثار الهلع في اوساط السكان خاصة النساء والأطفال بيد أن مليشيات الحوثي لم تحرك ساكنا كونها مستفيدة عبر قياداتها من فرع شركة الغاز ببيع الغاز في السوق السوداء وجني الأموال المدنسة على حساب المواطنين