الصليب الأحمر .. مليوني طفل يمني باتوا عاجزين عن الالتحاق بالتعليم

الأحد 10 سبتمبر-أيلول 2023 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة

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أكد الصليب الأحمر الدولي أن أكثر من مليوني طفل يمني باتوا عاجزين عن الوصول إلى التعليم في المدارس.

وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، إن آلاف اليمنيين تعرضوا للإعاقة منذ بدء الصراع قبل ثمان سنوات، فيما يعجز أكثر من مليوني طفل عن الالتحاق بالمدرسة.

وأوضحت اللجنة -في تدوينة على منصة “إكس”- “يتعطل التعليم بسرعة وبشدة بسبب النزاعات المسلحة وأشكال العنف الأخرى، لا سيما الهجمات والتهديدات التي يتعرَّض لها التلاميذ والمعلمون مؤكدة أن 20 بالمئة من المدارس الابتدائية و الثانوية مغلقة