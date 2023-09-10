محتجون في صنعاء يطالبون باخراج مصنع لإنتاج الغاز من منطقتهم الصليب الأحمر .. مليوني طفل يمني باتوا عاجزين عن الالتحاق بالتعليم مليشيا الحوثي تقتحم دار للقرآن في إب بغية تحويله لمقر منظمة ريمة : قيادي حوثي متنفذ يستولي على مركز صحي شاهد صورة مؤلمة لطفل وطفلة أعاقتهم الغام الحوثي العرض الأول لفيلم "تشيللو" اليوم في الرياض بحضور أبطاله استشهاد طفل برصاص الاحتلال شمال الخليل الدفاعات الجوية الروسية تسقط مسيرتين أوكرانيتين غربى القرم بعد أيام قليلة.. «غوغل» تستعد لإيقاف «تطبيق شهير» إنجلترا تسقط في فخ التعادل أمام أوكرانيا
أكد الصليب الأحمر الدولي أن أكثر من مليوني طفل يمني باتوا عاجزين عن الوصول إلى التعليم في المدارس.
وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، إن آلاف اليمنيين تعرضوا للإعاقة منذ بدء الصراع قبل ثمان سنوات، فيما يعجز أكثر من مليوني طفل عن الالتحاق بالمدرسة.
وأوضحت اللجنة -في تدوينة على منصة “إكس”- “يتعطل التعليم بسرعة وبشدة بسبب النزاعات المسلحة وأشكال العنف الأخرى، لا سيما الهجمات والتهديدات التي يتعرَّض لها التلاميذ والمعلمون مؤكدة أن 20 بالمئة من المدارس الابتدائية و الثانوية مغلقة