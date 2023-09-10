مليشيا الحوثي تقتحم دار للقرآن في إب بغية تحويله لمقر منظمة

الأحد 10 سبتمبر-أيلول 2023 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة

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في جريمة جديدة من جرائم المليشيا في حق دور العبادة ومراكز القرآن إقتحمت مليشيا الحوثي دارًا للقرآن الكريم بمحافظة إب- وسط البلاد، تمهيدًا للسطو عليه وتحويله إلى مقر لمنظمة تابعة لها.

وفي إستنكار بالغ من أهالي المنطقة بقرية ذي “الصولع”- عزلة كحلان في مديرية الرضمة، شمال شرق محافظة إب استنكر الأهالي سعي من يزعمون أنهم مسيرة قرآنية لتحويل دار القرآن لمقر لمنظمة تتبع زعيم الجماعة المقتحمة للدار .

وبحسب المصادر، فإن عملية الاقتحام تزعمها المدعو : “محمد صالح حمود الحجيلي وعدة عناصر أخرى منهم صالح حمود الحجيلي، وعبدالواحد علي صالح الحجيلي، وصالح محمد ناجي الحجيلي، ومحمد حسين السيد”.

وأشارت المصادر إلى أن المليشيا ترفض مطالب الأهالي بعدم المساس بالدار أو تحويله إلى مقر منظمة أو استخدامه لغير ما تم وقف المبنى والأرضية له، كما هو معمول به في أملاك الأوقاف، بأن تبقى العين الموقوفة بحسب ما وهبه الواقف.. مشيرين إلى أن الواقف للمبنى والأرضية اشترط بأن تبقى لتحفيظ القرآن الكريم. وقد تحولت محافظة إب لمسرح واسع لأعمال المليشيا الإجرامية وتحول الأهالي فيها لضحايا لطمع المشرفين والنافذين من عناصر المليشيا الذين يعيثون فساداً في المحافظة دونما حسيب أو رقيب