محتجون في صنعاء يطالبون باخراج مصنع لإنتاج الغاز من منطقتهم الصليب الأحمر .. مليوني طفل يمني باتوا عاجزين عن الالتحاق بالتعليم مليشيا الحوثي تقتحم دار للقرآن في إب بغية تحويله لمقر منظمة ريمة : قيادي حوثي متنفذ يستولي على مركز صحي شاهد صورة مؤلمة لطفل وطفلة أعاقتهم الغام الحوثي العرض الأول لفيلم "تشيللو" اليوم في الرياض بحضور أبطاله استشهاد طفل برصاص الاحتلال شمال الخليل الدفاعات الجوية الروسية تسقط مسيرتين أوكرانيتين غربى القرم بعد أيام قليلة.. «غوغل» تستعد لإيقاف «تطبيق شهير» إنجلترا تسقط في فخ التعادل أمام أوكرانيا
في جريمة جديدة من جرائم المليشيا في حق دور العبادة ومراكز القرآن إقتحمت مليشيا الحوثي دارًا للقرآن الكريم بمحافظة إب- وسط البلاد، تمهيدًا للسطو عليه وتحويله إلى مقر لمنظمة تابعة لها.
وفي إستنكار بالغ من أهالي المنطقة بقرية ذي “الصولع”- عزلة كحلان في مديرية الرضمة، شمال شرق محافظة إب استنكر الأهالي سعي من يزعمون أنهم مسيرة قرآنية لتحويل دار القرآن لمقر لمنظمة تتبع زعيم الجماعة المقتحمة للدار .
وبحسب المصادر، فإن عملية الاقتحام تزعمها المدعو : “محمد صالح حمود الحجيلي وعدة عناصر أخرى منهم صالح حمود الحجيلي، وعبدالواحد علي صالح الحجيلي، وصالح محمد ناجي الحجيلي، ومحمد حسين السيد”.
وأشارت المصادر إلى أن المليشيا ترفض مطالب الأهالي بعدم المساس بالدار أو تحويله إلى مقر منظمة أو استخدامه لغير ما تم وقف المبنى والأرضية له، كما هو معمول به في أملاك الأوقاف، بأن تبقى العين الموقوفة بحسب ما وهبه الواقف.. مشيرين إلى أن الواقف للمبنى والأرضية اشترط بأن تبقى لتحفيظ القرآن الكريم. وقد تحولت محافظة إب لمسرح واسع لأعمال المليشيا الإجرامية وتحول الأهالي فيها لضحايا لطمع المشرفين والنافذين من عناصر المليشيا الذين يعيثون فساداً في المحافظة دونما حسيب أو رقيب