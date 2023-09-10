ريمة : قيادي حوثي متنفذ يستولي على مركز صحي

الأحد 10 سبتمبر-أيلول 2023 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة

عدد القراءات 247

تواصلاً لمنهجية نهبها واستيلاءها على الممتلكات العامة والخاصة لليمنيين .. أقدم قيادي في المليشيا الإرهابية الحوثية بالإستيلاء وبقوة السلاح على مركز صحي بمحافظة ريمة.

وذكرت مصادر محلية: بإن القيادي الحوثي المدعو/ محمد الحيدري، قام بالإستيلاء على المركز الصحي، بمديرية كسمه ، والذي تم بناؤه، وتأثيثه على نفقة “فاعل خير كويتي” لخدمة المواطنين”.

وأشارت المصادر إلى أن القيادي الحوثي يسعى إلى ضم المركز إلى مكتب الأوقاف، وفرض أقاربه لإدارة المركز الذي يضم أجهزة ومعدات طبية لعلاج المرضى.

يأتي ذلك، في سياق الانتهاكات التي تمارسها عصابة الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، في مختلف المحافظات الواقعة تحت سيطرتها، واستيلاءها على مراكز، ومكاتب حكومية لصالح قياداتها، مصالحهم الذاتية السلالية