شاهد صورة مؤلمة لطفل وطفلة أعاقتهم الغام الحوثي

الأحد 10 سبتمبر-أيلول 2023 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة

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تسببت ألغام عصابة الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، في التسبب بإعاقات دائمة لآلاف الأشخاص في مختلف المحافظات اليمنية. و قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر : “إن آلاف اليمنيين أُصيبوا بالإعاقة منذ بدء الحرب”.

و أوضحت اللجنة في حسابها على منصة اكس “توتير سابقًا “، أن آلاف الأشخاص أُصيبوا بالإعاقة ; نتيجة انفجار الألغام ، أو القذائف “غير المتفجرة” ، أو إصابتهم بطلق ناري، منذ بدء الحرب في اليمن قبل 8 سنوات.

وأكدت لجنة الصليب الأحمر ، أنها قدمت ​​هذا العام 161,841، خدمة للأشخاص ذوي الإعاقة في خمسة مراكز لإعادة التأهيل البدني تدعمها اللجنة الدولية.

ولا يكاد يمر يوم، دون أن ينفجر لغم ، أو قذيفة ، أو عبوة ناسفة من مخلفات الحرب التي زرعتها عصابة الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، في أكثر من ( 15) محافظة، سقط على إثرها آلاف الضحايا ، معظمهم أطفال ونساء.

الجدير بالذكر بأن محافظة الحديدة تتصدر قائمة المحافظات اليمنية كأكثر المحافظات تلوثاً بالالغام ، بالإضافة لعدد الضحايا الذين