محتجون في صنعاء يطالبون باخراج مصنع لإنتاج الغاز من منطقتهم الصليب الأحمر .. مليوني طفل يمني باتوا عاجزين عن الالتحاق بالتعليم مليشيا الحوثي تقتحم دار للقرآن في إب بغية تحويله لمقر منظمة ريمة : قيادي حوثي متنفذ يستولي على مركز صحي شاهد صورة مؤلمة لطفل وطفلة أعاقتهم الغام الحوثي العرض الأول لفيلم "تشيللو" اليوم في الرياض بحضور أبطاله استشهاد طفل برصاص الاحتلال شمال الخليل الدفاعات الجوية الروسية تسقط مسيرتين أوكرانيتين غربى القرم بعد أيام قليلة.. «غوغل» تستعد لإيقاف «تطبيق شهير» إنجلترا تسقط في فخ التعادل أمام أوكرانيا
تسببت ألغام عصابة الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، في التسبب بإعاقات دائمة لآلاف الأشخاص في مختلف المحافظات اليمنية. و قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر : “إن آلاف اليمنيين أُصيبوا بالإعاقة منذ بدء الحرب”.
و أوضحت اللجنة في حسابها على منصة اكس “توتير سابقًا “، أن آلاف الأشخاص أُصيبوا بالإعاقة ; نتيجة انفجار الألغام ، أو القذائف “غير المتفجرة” ، أو إصابتهم بطلق ناري، منذ بدء الحرب في اليمن قبل 8 سنوات.
وأكدت لجنة الصليب الأحمر ، أنها قدمت هذا العام 161,841، خدمة للأشخاص ذوي الإعاقة في خمسة مراكز لإعادة التأهيل البدني تدعمها اللجنة الدولية.
ولا يكاد يمر يوم، دون أن ينفجر لغم ، أو قذيفة ، أو عبوة ناسفة من مخلفات الحرب التي زرعتها عصابة الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، في أكثر من ( 15) محافظة، سقط على إثرها آلاف الضحايا ، معظمهم أطفال ونساء.
الجدير بالذكر بأن محافظة الحديدة تتصدر قائمة المحافظات اليمنية كأكثر المحافظات تلوثاً بالالغام ، بالإضافة لعدد الضحايا الذين