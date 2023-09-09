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العرض الأول لفيلم "تشيللو" اليوم في الرياض بحضور أبطاله

السبت 09 سبتمبر-أيلول 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة
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بحضور نجوم الفيلم، تشهد الرياض العرض الأول لفيلم "تشيللو"، في صالة "موفي سينما"، في بوليفارد الرياض سيتي.

الفيلم من تأليف المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، ويُعتبر هذا الفيلم من أول أفلام الرعب في السعودية، وتم تنفيذه بمعايير عالمية، وهو من إﺧﺮاﺝ دارين لين بوسمان، وبطولة: ميلا الزهراني، ومهند الحمدي، وإلهام علي، وجيرمي آيرونز، وتوبين بيل، وسامر إسماعيل، والممثل القدير غسان مسعود، وضيفة الشرف سعاد عبد الله.

فيلم "تشيللو" يروي الفيلم قصة عازف التشيللو الطموح الذي يعلم أن تكلفة التشيللو الجديد الخاص به أكثر بكثير مما كان يعتقد في البداية.

وكان المستشار/ تركي آل الشيخ قد طرح روايته "تشيللو" في معرض الرياض الدولي للكتاب منذ عامين، ليُعلن بعدها تحويلها إلى فيلم سينمائي.

ويُطرح فيلم "تشيللو" في الصالات السينمائية رسمياً في 14 سبتمبر الجاري.

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