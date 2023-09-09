استشهاد طفل برصاص الاحتلال شمال الخليل

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أعلنت وزارة الصحة، مساء اليوم السبت، عن استشهاد الطفل ميلاد منذر الراعي (16 عاما) متأثرا برصاص الاحتلال الحي على مدخل مخيم العروب شمال الخليل.
وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، أطلقت قوات الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الغاز تجاه عدد من الشبان المتظاهرين، ما أدى إلى إصابة الفتى برصاصة في ظهره، وتم نقله لاحقا إلى اليمامة. مستشفى بيت لحم.
وبحسب الأطباء في المستشفى، فقد أعلنوا وفاته متأثراً بإصابته الخطيرة.