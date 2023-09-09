الدفاعات الجوية الروسية تسقط مسيرتين أوكرانيتين غربى القرم

السبت 09 سبتمبر-أيلول 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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اعلن رئيس جمهورية القرم الروسية، سيرغي أكسينوف، أن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت طائرتين مسيرتين أوكرانيتين غرب شبه الجزيرة..

وقال أكسينوف، بحسب ما أوردته قناة روسيا اليوم الإخبارية، إن الدفاع الجوي الروسي أسقط طائرتين مسيرتين أخريين للعدو في غرب شبه جزيرة القرم.

وكان أكسينوف قد أعلن في وقت سابق عن إسقاط طائرة مسيرة في المنطقة الشمالية الغربية من شبه جزيرة القرم.

وتواصل قوات كييف شن هجمات مسيرة على أهداف مدنية في روسيا، وتتصدى لها الدفاعات الروسية بشكل فعال، رغم لجوء كييف إلى استخدام أنواع مختلفة من المسيرات الغربية والمحلية، وحتى السوفييتية..

من جانبه، أكد القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الموالي لموسكو، دينيس بوشيلين، أن القوات المسلحة الأوكرانية قصفت تجمعات سكانية في دونيتسك 69 مرة خلال الساعات الماضية، وأطلقت 198 قذيفة. مما أدى إلى وفاة شخصين.

وكتب بوشيلين على صفحته على منصة تليغرام، أن “القوات الأوكرانية نفذت 69 قصفاً وأطلقت 198 قذيفة باستخدام المدفعية عيار 155 ملم والقذائف العنقودية”.

وأدى القصف الأوكراني إلى مقتل رجلين وإصابة أربعة آخرين. ولحقت أضرار بستة منازل وأربعة مرافق للبنية التحتية المدنية في المدينة