إنجلترا تسقط في فخ التعادل أمام أوكرانيا

السبت 09 سبتمبر-أيلول 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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سقط المنتخب الإنجليزي في فخ التعادل مع مضيفه الأوكراني 1-1 مساء السبت في بولندا، ضمن المجموعة الثالثة من تصفيات كأس أوروبا 2024.

وتقدمت أوكرانيا أولا عبر أولكسندر زينتشينكو (26)، قبل أن يعادل كايل ووكر الكفة لإنجلترا في الدقيقة 41. واحتفظت إنجلترا بالصدارة برصيد 13 نقطة، فيما بقيت أوكرانيا ثانية عند 7 نقاط، وتلعب إيطاليا لاحقا ضمن المجموعة ذاتها أمام مقدونيا الشمالية.

واعتمد مدرب المنتخب الإنجليزي جاريث ساوثجيت على طريقة 4-3-3، حيث وقف مارك جويهي إلى جانب هاري ماجواير في عمق الخط الخلفي، بإسناد من الظهيرين كايل ووكر وبن تشيلويل.

وأدى ديكلان رايس دور لاعب الارتكاز، وتحرك أمامه جوردان هندرسون وجود بيلينجهام، خلف ثلاثي الهجوم المكون من بوكايو ساكا وجيمس ماديسون وهاري كين.

في الجهة المقابلة، لجأ مدرب المنتخب الأوكراني سيرجي ريبيروف، إلى طريقة 4-2-3-1، حيث تكون الخط الخلفي من يوخيم كونوبليا وإيليا زابيرنيي وميكولو متفيينكو وفيتالي ميكولنيكو.

ووقف تاراس ستيبانينكو إلى جانب أولكسندر زيتشينكو في وسط الملعب، فيما تحرك الثلاثي هويرهي سوداكوف وفيكتور تشيجانكوف وميخايلو مودريك، خلف المهاجم الصريح رومان يارمتشوك.

وتأخر المنتخب الإنجليزي في تشكيل الخطورة على مرمى أوكرانيا حتى الدقيقة 13، عندما وصلت الكرة داخل منطقة الجزاء إلى ساكا الذي راوغ قبل التسديد، لكن ستيبانينكو وضع قدما أمام محاولته.

وباغت المنتخب الأوكراني منافسه في الدقيقة 26، عندما شق كونوبليا طريقه في الناحية اليمنى، قبل أن يمرر كرة نموذجية داخل منطقة الجزاء، قابلها زينتشينكو بمتابعة مباشرة داخل المرمى.

حاول الإنجليز الرد سريعا في الدقيقة 28، عندما تلقى هندرسون تمريرة من ساكا، قبل أن يسدد الكرة فوق المرمى.

واخترق بيلينجهام الدفاع الأوكراني، قبل أن يمرر ناحية ماديسون الذي استقبل الكرة برعونة لتفلت منه فرصة التعديل في الدقيقة 36.

وتمكن المنتخب الإنجليزي من تعديل النتيجة في الدقيقة 41، عندما أرسل كين تمريرة فوق المدافعين، ليكسر ووكر مصيدة التسلل في الناحية اليمنى، ويواجه الحارس قبل أن يضع الكرة بهدوء في الشباك.

وفي الوقت بدل الضائع، وصلت كرة عرضية إلى كين الذي قابلها برأسه نحو القائم البعيد، لكن الكرة لم تجد متابعا أمام المرمى.

وبدأ المنتخب الإنجليزي الشوط الثاني مهاجما، وأرسل ووكر كرة عرضية من الجهة اليمنى، قابلها ماجواير برأسه فوق المرمى في الدقيقة 52.

وأهدر المنتخب الإنجليزي فرصة خطيرة في الدقيقة 59، عندما وصلت تمريرة كين داخل منطقة الجزاء إلى ساكا الذي أطلق تسديدة هزت عارضة المرمى.

وأخيرا سنحت فرصة لكين في الدقيقة 64، عندما لحق بكرة طويلة على حافة منطقة الجزاء، قبل أن يسدد بيسراه بعيدا عن المرمى.

وأقحم ساوثجيت كلا من فيل فودين وماركوس راشفورد بدلا من ماديسون وبيلينجهام، وسيطر الحارس بسهولة على رأسية جديدة من ماجواير في الدقيقة 72.

وكاد المنتخب الإنجليزي يحقق التعادل في الدقيقة 85، عندما أبعد الحارس ركلة حرة نفذها راشفورد لتصل الكرة إلى هندرسون الذي مرر إلى ماجواير، الذي عجز عن متابعة الكرة من مسافة قصيرة