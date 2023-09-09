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مئات العدادات الخاصة بالمياه تتعرض للسرقة في الحديدة ومليشيا الحوثي تقر بوجود عصابات محترفة لسرقتها

السبت 09 سبتمبر-أيلول 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة
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تعرضت العشرات من عدادات المياه إلى السرقة في مدينة الحديدة الواقعة تحت سيطرة الحوثيين. وأقرت مؤسسة الحوثيين المحلية للمياه والصرف الصحي بوجود انفلات أمني تسبب في ظهور عصابات محترفة ومتدربة في سرقة عدادات المواطنين بمدينة الحديدة.

وقال اعلام المؤسسة على صفحته الرسمية ان عدد العدادات التي تم سرقتها خلال شهر أغسطس الماضي بلغت 127 عداد، مشيرة إلى ان هذه الظاهرة ازدادت ذروتها في السنتين الاخيرتين حد قولها.

وتعيش مناطق سيطرة مليشيا الحوثي بمحافظة الحديدة انفلات أمني وحالات قتل خارج القانون وانتحار جراء تدهور الاوضاع المعيشية بسبب السياسة الحوثية القائمة على التجويع المواطن واشباع قياداتها وعناصرها الارهابية.

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