الدفاعات الجوية الروسية تسقط مسيرتين أوكرانيتين غربى القرم بعد أيام قليلة.. «غوغل» تستعد لإيقاف «تطبيق شهير» إنجلترا تسقط في فخ التعادل أمام أوكرانيا مئات العدادات الخاصة بالمياه تتعرض للسرقة في الحديدة ومليشيا الحوثي تقر بوجود عصابات محترفة لسرقتها مجلس الأمن يعقد الاثنين المقبل جلسة حول تطورات الأوضاع في اليمن رئيس الوزراء يشدد على مضاعفة الجهود لتحسين الخدمات وتعزيز الاستقرار في شبوة سفارة اليمن بالرباط توجه نداءً لابناء الجالية والطلاب الدارسين في الجامعات المغربية مليشيات الحوثي تستعرض عسكريا لترهيب القبائل اليمنية..شاهد ماذا قال أحد القيادات الحوثية أمراض مقلقة وقاتلة يمكن اكتشافها من حالة الشعر المنتخب اليمني يخسر أمام نظيره الفتنامي بهدف دون رد في تصفيات كأس آسيا
تعرضت العشرات من عدادات المياه إلى السرقة في مدينة الحديدة الواقعة تحت سيطرة الحوثيين. وأقرت مؤسسة الحوثيين المحلية للمياه والصرف الصحي بوجود انفلات أمني تسبب في ظهور عصابات محترفة ومتدربة في سرقة عدادات المواطنين بمدينة الحديدة.
وقال اعلام المؤسسة على صفحته الرسمية ان عدد العدادات التي تم سرقتها خلال شهر أغسطس الماضي بلغت 127 عداد، مشيرة إلى ان هذه الظاهرة ازدادت ذروتها في السنتين الاخيرتين حد قولها.
وتعيش مناطق سيطرة مليشيا الحوثي بمحافظة الحديدة انفلات أمني وحالات قتل خارج القانون وانتحار جراء تدهور الاوضاع المعيشية بسبب السياسة الحوثية القائمة على التجويع المواطن واشباع قياداتها وعناصرها الارهابية.