مجلس الأمن يعقد الاثنين المقبل جلسة حول تطورات الأوضاع في اليمن

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يعقد مجلس الأمن الدولي، الاثنين القادم، جلسة مشاورات مغلقة حول مستجدات الأوضاع العسكرية والسياسية والإنسانية في اليمن.
وبحسب جدول أعمال المجلس، يتضمن الاجتماع الشهري حول اليمن، إحاطة للمبعوث الأممي هانس غروندبرغ، وممثل مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية ورئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة “اونمها” اللواء مايكل بيري.
وقال المبعوث الأممي، إن اليمنيين قادرون على حل النزاع سلميا، معتقدا أن السلام يمكن أن يكون عادلاً. وأضاف، في تصريحات صحفية:”أنا ومكتبي نعمل مع اليمنيين للدفع من أجل هدف واحد، وهو استئناف عملية سياسية يمكن أن تؤدي إلى تسوية مستدامة للنزاع”.
وأوضح: “الهدنة أعطتنا فرصة الدخول في مناقشات لم يكن بوسعنا إجراؤها من قبل، وأتاحت إمكانية تقديم حلول معينة وتنفيذها كإعادة فتح منافذ دخول إلى اليمن”. واستدرك غروندبرغ حديثه: “الهدنة في حد ذاتها ليست كافية. وليست الهدف النهائي، بل هي وسيلة للوصول إلى الغاية ومدخل لتسوية النزاع”