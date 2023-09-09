رئيس الوزراء يشدد على مضاعفة الجهود لتحسين الخدمات وتعزيز الاستقرار في شبوة

السبت 09 سبتمبر-أيلول 2023 الساعة 10 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

عدد القراءات 62

شدد رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، على قيادة السلطة المحلية بمحافظة شبوة مضاعفة جهودها لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وفي مقدمتها الكهرباء والمياه، وتعزيز الاستقرار والسكينة العامة، وتفعيل مختلف اجهزة ومؤسسات الدولة بالمحافظة لأداء الدور والمهام المناطة بها.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس الوزراء، اليوم السبت ، في العاصمة المؤقتة عدن، محافظ شبوة عوض الوزير، الذي قدم له تقرير حول الأوضاع الخدمية والصحية والاقتصادية والأمنية بالمحافظة، والجهود المبذولة من قيادة السلطة المحلية والتنفيذية في هذه الجوانب.

وتطرق اللقاء، بحضور رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والارصاد، صالح بن نهيد، الى سير العمل في مطار عتق بعد تدشينه الرسمي لاستقبال وتسيير الرحلات الاغاثية والتجارية، وخطط استمرار تطوير البنية التحتية للمطار والالتزام بمتطلبات السلامة المهنية وضوابط المطارات الدولية.

واستمع معين عبدالملك ، من محافظ شبوة الى إحاطة حول مجمل المستجدات في المحافظة والجهود المركزية والمحلية لتوحيد الجهود وتكاملها للتعامل تجاهها، واستمرار الدفع بعجلة التنمية وتنشيط عمل القطاعات الاقتصادية وتعزيز الإيرادات بما ينعكس إيجابا على تحسين معيشة المواطنين.

ولفت رئيس الوزراء الى ضرورة مواصلة الجهود لتنفيذ الإصلاحات الضرورية بما في ذلك تنشيط القطاعات الاقتصادية والاستثمارية والاستفادة من المقومات التي تمتلكها المحافظة بما ينعكس على تحسين مستوى معيشة المواطنين.. مؤكدا دعم الحكومة لجهود السلطة المحلية في مختلف الجوانب وفي مقدمتها تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والحفاظ على الامن والاستقرار والسكينة العامة.

بدوره عبر محافظ شبوة عن تقديره لاهتمام ودعم الدولة والحكومة للسلطة المحلية في مختلف الجوانب الأمنية والعسكرية والاقتصادية والخدمية، مشيرا الى التنسيق الجاري مع الوزارات والجهات المختصة للحفاظ على الاستقرار وتعزيز الإيرادات وتحسين الخدمات وفي مقدمتها الكهرباء والمياه.