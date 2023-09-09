رئيس الوزراء يشدد على مضاعفة الجهود لتحسين الخدمات وتعزيز الاستقرار في شبوة سفارة اليمن بالرباط توجه نداءً لابناء الجالية والطلاب الدارسين في الجامعات المغربية مليشيات الحوثي تستعرض عسكريا لترهيب القبائل اليمنية..شاهد ماذا قال أحد القيادات الحوثية أمراض مقلقة وقاتلة يمكن اكتشافها من حالة الشعر المنتخب اليمني يخسر أمام نظيره الفتنامي بهدف دون رد في تصفيات كأس آسيا من باحات كلية الطيران والدفاع الجوي بمارب رئيس هيئة الأركان يعلن عن حدث سيخلد في تاريخ القوات المسلحة «نيمار» يكسر رقم «بيليه» ولاية أمريكية ترغب بالانفصال عن الولايات المتحدة.. وصحيفة بريطانية توضح السبب حزب الإصلاح يوجه دعوة هامة للأحزاب والقوى السياسية اليمنية الاشتراكيون وكتلة العميد طارق بمجلس النواب يرفضون المشاركة في جلسة المشاورات التي دعت اليها رئاسة المجلس
لجأت المليشيات الحوثية إلى الاستعراض العسكري بعناصرها العقائدية والسلالية مع قرب ذكرى انقلابها المشؤم في 21 سبتمبر من عام 2014 م. ونفّذت مليشيا الحوثية الارهابية، مناورة عسكرية لما يسمى باللواء الثامن، حماية رئاسية، التابع لوزارة دفاع حكومتها تحت عنوان: ” “مولد النور”.
وحضر المناورة مدير مكتب رئيس الانقلاب، السلالي أحمد حامد، ومنتحل صفة رئيس هيئة الأركان العامة السلالي محمد الغماري الحسني، ونائبه السلالي علي الموشكي الحسني، ومساعد وزير دفاع السلالة لشؤون الموارد البشرية، السلالي علي الكحلاني.
وزعم قائد ما يسمى باللواء الثامن حماية رئاسية الحوثي عبدالصمد المتوكل، إن هذه المناورة “قطرة من فيض، وعبارة عن كتيبة رمزية خاصة، هدفها بعث رسالة إلى الداخل والخارج، تفيد بالجاهزية التامة والحضور الفاعل لأي مواجهة يتطلبها الميدان، في أي مكان وزمان”.
وذكرت مراقبون سياسيون أن ذلك يعد تهديدا ضمنيا إلى القبائل اليمنية الموالية لحزب المؤتمر الشعبي العام / جناح صنعاء، بعد تصريحات لرئيس الحزب، الشيخ صادق أمين أبوراس، تحدث فيها عن “قطرة من مطرة” مما يحدث وتحدث خلالها عن حقوق المواطنين، وواجبات الدولة تجاههم وضرورة صرف مرتبات الموظفين