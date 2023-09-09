المنتخب اليمني يخسر أمام نظيره الفتنامي بهدف دون رد في تصفيات كأس آسيا

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خسر منتخب اليمن الأولمبي لكرة القدم مباراته، أمام منتخب فيتنام مستضيف ومتصدر المجموعة الثالثة من تصفيات كأس آسيا لمنتخبات دون 23عاما، اليوم السبت.
وأنتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي دون أهداف بين الفريقين.
وفي الشوط الثاني سجل لاعب منتخب فتنام هدف الفوز لفريقه في الدقيقة ال 85، بضربة ركنية. وانتهى اللقاء بفوز فيتنام على اليمن بهدف دون مقابل، ما يعزز صدارته للمجموعة برصيد ست نقاط.