المنتخب اليمني يخسر أمام نظيره الفتنامي بهدف دون رد في تصفيات كأس آسيا من باحات كلية الطيران والدفاع الجوي بمارب رئيس هيئة الأركان يعلن عن حدث سيخلد في تاريخ القوات المسلحة «نيمار» يكسر رقم «بيليه» ولاية أمريكية ترغب بالانفصال عن الولايات المتحدة.. وصحيفة بريطانية توضح السبب حزب الإصلاح يوجه دعوة هامة للأحزاب والقوى السياسية اليمنية الاشتراكيون وكتلة العميد طارق بمجلس النواب يرفضون المشاركة في جلسة المشاورات التي دعت اليها رئاسة المجلس تحالف حقوقي يطالب الحوثيين بصرف مرتبات المعلمين والإفراج عن المعتقلين إنطلاق قناة الشرق الوثائقية باللغة العربية .. قناة تدهشك ببرامجها عدن.. قضاة يؤدون اليمين الدستورية والرئيس يهنئ المرأة اليمنية بتعيين 8 نساء في منصب لأول مرة بتاريخ البلاد كيان بحري منتحل يوجه السفن الى ميناء الحديدة.. والبحرية البريطانية تحذر
قاد لاعب الهلال ومنتخب البرازيل نيمار داسيلفا منتخب بلاده إلى الفوز بخماسية مقابل هدف أمام منتخب بوليفيا ضمن تصفيات كأس العالم، إذ لعب (90) دقيقة وسجل هدفين وصنع هدفاً وصنع (4) فرص في حين سدد (8) تسديدات خطيرة، ونجح في (9) مراوغات ومرر (60) تمريرة صحيحة و(10) التحامات ناجحة ولعب (3) كرات طويلة ناجحة وحصل على أعلى تقييم (9.8) في المباراة، وبهذين الهدفين استطاع نيمار دايسلفا أن يكسر رقم الأسطورة البرازيلي السابق «بيليه»،الذي يمتلك 77 هدفاً ليصبح الهداف التاريخي لمنتخب البرازيل بـ«79» هدفاً. فمنذ اعتزال بيليه في السبعينيات فشل نجوم كثر مروا على الكرة البرازيلية في الوصول إلى «الجوهرة السمراء»، إذ توقف الظاهرة رونالدو عند 62 هدفاً كثالث أفضل هداف في تاريخ بلاده، بينما لم يسجل روماريو بطل حملة تتويج السامبا بكأس العالم 1994 أكثر من 56 هدفاً دولياً، مقابل 48 هدفاً من نصيب اللاعب زيكو (الخامس) ثم بيبيتو السادس بـ40 هدفاً.