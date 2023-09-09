‏«نيمار» يكسر رقم «بيليه»

السبت 09 سبتمبر-أيلول 2023 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - وكالات

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قاد لاعب الهلال ومنتخب البرازيل نيمار داسيلفا منتخب بلاده إلى الفوز بخماسية مقابل هدف أمام منتخب بوليفيا ضمن تصفيات كأس العالم، إذ لعب (90) دقيقة وسجل هدفين وصنع هدفاً وصنع (4) فرص في حين سدد (8) تسديدات خطيرة، ‏ونجح في (9) مراوغات ومرر (60) تمريرة صحيحة و(10) التحامات ناجحة ولعب (3) كرات طويلة ناجحة وحصل على أعلى تقييم (9.8) في المباراة، وبهذين الهدفين استطاع نيمار دايسلفا أن يكسر رقم الأسطورة البرازيلي السابق «بيليه»،الذي يمتلك 77 هدفاً ليصبح الهداف التاريخي لمنتخب البرازيل بـ«79» هدفاً. فمنذ اعتزال بيليه في السبعينيات فشل نجوم كثر مروا على الكرة البرازيلية في الوصول إلى «الجوهرة السمراء»، إذ توقف الظاهرة رونالدو عند 62 هدفاً كثالث أفضل هداف في تاريخ بلاده، بينما لم يسجل روماريو بطل حملة تتويج السامبا بكأس العالم 1994 أكثر من 56 هدفاً دولياً، مقابل 48 هدفاً من نصيب اللاعب زيكو (الخامس) ثم بيبيتو السادس بـ40 هدفاً.