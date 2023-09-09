ولاية أمريكية ترغب بالانفصال عن الولايات المتحدة.. وصحيفة بريطانية توضح السبب

السبت 09 سبتمبر-أيلول 2023 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - وكالات

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قالت صحيفة “الغارديان” البريطانية، في تقريرٍ نشرته أمس الجمعة، إن حرائق الغابات التي ضربت هاواي في أغسطس الماضي، فاقمت وضع الولاية وزادت من رغبة سكانها في الاستقلال عن الولايات المتحدة.

– ولاية أمريكية ترغب بالانفصال عن الولايات المتحدة

وقالت الصحيفة في تقريرها: “اكتسب نضال سكان هاواي الأصليين من أجل السيادة، حدة وقوة جديدة بعد أن أحرقت حرائق الغابات في أغسطس غرب ماوي، ويؤكد الناشطون من السكان الأصليين على أن استقلال هاواي وعودتها كجزيرة مكتفية ذاتياً يعتبر الطريقة الوحيدة للحفاظ عليها من أجل الأبناء والأحفاد”.

وذكرت الصحيفة في مقالها أن الحرائق دمرت العديد من المنازل وشردت أكثر من 10 آلاف من سكان هاواي، فيما يتجاوز متوسط قيمة السكن في هاواي مليون دولار أمريكي.

ونقلت الصحيفة عن تمارا بالتين عضو مجلس مقاطعة ويست ماوي، قولها: إن المشرعين في هاواي ليست لديهم قدرة تذكر على التخفيف من أزمة السكن التي ضربت السكان الأصليين بشدة.

وأضافت تمارا بالتين: “إذا انتهى الاحتلال، فستكون هاواي قادرة على حكم نفسها مثل الدول الأخرى”.

وبدأ حريق الغابات في 9 أغسطس في جزيرة ماوي في ولاية هاواي الأمريكية، وبسبب الرياح القوية، سرعان ما امتد الحريق إلى مدينة لاهاينا السياحية التي احترقت بالكامل، حيث بقي ما لا يقل عن 4.5 ألف شخص بدون سكن، وهناك 114 حالة وفاة معروفة، كما تم إدراج أكثر من ألف شخص في عداد المفقودين.