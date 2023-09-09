الاشتراكيون وكتلة العميد طارق بمجلس النواب يرفضون المشاركة في جلسة المشاورات التي دعت اليها رئاسة المجلس

السبت 09 سبتمبر-أيلول 2023 الساعة 07 مساءً / مأرب برس-خاص

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أحدثت الدعوة التي وجهتها رئاسة مجلس النواب لأعضاء المجلس عقد جلسه لمناقشة لمناقشة تقرير اللجنه البرلمانية المشكله حول قضايا الاتصالات والغاز والنفط والكهرباء وقضايا فساد الحكومة، ردود فعلة عاجلة من عدة تيارات سياسية داخل المجلس.

مصادر خاصة في رئاسة مجلس النواب كشفت لمارب برس عن رفض تيارين في مجلس النواب المشاركة في اللقاء التشاوري الذي دعت له رئاسة المجلس يوم غد الاحد 10سبتمبر .

وكشف المصدر ان كتلة العميد طارق صالح المنضوية تحت مسمى المجلس السياسي ويقدر عددهم ب30 نائبا برلماني، رفضوا المشاركة، وكذلك اعتذر الحزب الاشتراكي اليمني ويمثلهم 5 أعضاء في مجلس النواب عن المشاركة في مشاورات الغد .

ووصل موقع مارب برس بيان توضحي من الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي اليمني ردا على دعوة رئيس المجلس بشان عقد جلسة افتراضية تشاورية لأعضاء مجلس النواب عبر الزوم يوم غد الاحد. وقالت الكتلة الاشتراكية انها تلقت دعوة المشاركة ، دون سابق تنسيق بشأنها او التشاور في موضوعاتها المعلنة.

مارب برس ينشر ردها الحرفي حول رفضها المشاركة في تلك المشاورات حيث قالت:

أولا:- أي انعقاد لجلسات المجلس بشان تقرير لجنة تقصي الحقائق ينبغي أن تكون داخل اليمن ، وبعد استلام الرد الكتابي من الحكومة على رسالة المجلس ، وفي جلسات علنية ، وبحضور الجانب الحكومي ، ووفقا للاجراءات الدستورية والقانونية المنظمة لذلك .

ثانيا: - أي لقاء تشاوري لأعضاء المجلس عبر الزوم لا أساس دستوري او قانوني له.

ثالثا: - لطالما انتقدنا المخالفات الدستورية والقانونية لحكومة الشرعية ، وتشددنا في محاسبتها في الظروف الاستثنائية الراهنة ، فلا يجدر بنا كمجلس نواب أن نمارس نفس المخالفات الدستورية والقانونية ، ولسان حالنا يقول ( لا تنهى عن خلق وتأتي مثله ..

عار عليك اذا فعلت عظيم ).

رابعا :- ينبغي أن يستحضر الجميع طبيعة الاوضاع الاستثنائية المعقدة التي تمر بها البلاد ، والحرص على الشراكة والتوافق والعمل المشترك في مختلف مؤسسات الشرعية ، بما يخدم المصلحة الوطنية واصلاح الاوضاع المختلة ، بهدف تخفيف معانات المواطنين ، وتحقيق الهدف المشترك في استعادة الدولة ، وانهاء الانقلاب ، وتحقيق السلام العادل والشامل والمستدام .

من جانبها اكدت رئاسة مجلس النواب عن انعقاد جلسة المشاورات في موعدها المحدد.