إنطلاق قناة الشرق الوثائقية باللغة العربية .. قناة تدهشك ببرامجها

السبت 09 سبتمبر-أيلول 2023 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- الشرق

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أعلنت المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام SRMG، ا، إطلاق قناة "الشرق الوثائقية" الجديدة متعددة المنصات والناطقة باللغة العربية. وستتناول "الشرق الوثائقية" مواضيع عدة تتنوّع بين السياسة والاقتصاد والأعمال والتاريخ، كما ستستعرض رؤىً فريدة وتحليلات ثاقبة حول آخر التوجهات والأحداث والشخصيات المؤثرة، سعياً لتلبية الطلب المتزايد على الأفلام الوثائقية في المنطقة.

ويأتي إطلاق القناة كأحدث إضافة إلى شبكة "الشرق الإخبارية" الحائزة على عدة جوائز، وتشمل "الشرق للأخبار"، و"اقتصاد الشرق مع بلومبرغ"، كما تشمل "الشرق ديسكفري" التي سيتم إطلاقها قريباً.

محتوى أصلي ومن خلال إطلاقها "الشرق الوثائقية"، تسعى المجموعة لتلبية ارتفاع الطلب على الأفلام والبرامج الوثائقية، إذ إن أكثر من 80% من المشاهدين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يرغبون في متابعة المزيد من المحتوى العربي عالي الجودة وفقاً لاستطلاع أجرته المجموعة.

كما قامت قناة "الشرق للأخبار" ببث أكثر من 400 ساعة من الأفلام الوثائقية حصدت من خلالها على نسبة عالية من المشاهدة والتفاعل، ما يشير بوضوح لوجود فجوة في المعروض لهذا النوع من المحتوى في المنطقة.

وتتميز قناة "الشرق الوثائقية" بقُدرات إنتاجية داخلية في بادرة لتكريس المحتوى الأصلي والحصري الذي يتسلل إلى عمق الأخبار وعناوين الصحف، ويقدم تحليلات جريئة لأخبار المنطقة والعالم، إضافة إلى دعم صناعة إنتاج الوثائقيات وصقل المواهب المحلية والإقليمية.

وستشكّل "الشرق الوثائقية" فرصة غير مسبوقة لسد الفجوة في صناعة الأفلام الوثائقية محلياً، كما أن المحتوى المنتج داخلياً سيعُرض إلى جانب المحتوى المرخّص والذي تمتلك القناة حقوق بثّه على شاشتها ومنصّاتها. الكشف عن القصص الحقيقية وقالت جمانا راشد الراشد، الرئيس التنفيذي للمجموعة السعودية للأبحاث والإعلام.

: "في الوقت الحالي، تفتقد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجود قناة وثائقية باللغة العربية تتعمّق في الموضوعات التي تشكّل عالمنا اليوم"، مضيفة أن "SRMG اغتنمت الفرصة للتوسع في هذا المجال من خلال إطلاق "الشرق الوثائقية"، وهي قناة جديدة مخصّصة للكشف عن القصص الحقيقية وراء العناوين والأخبار، والتفاصيل خلف الأحداث".

ورأت الراشد أن القناة الجديدة "ستحظى بوصول غير مسبوق من خلال الأفلام الوثائقية الناطقة بالعربية، بما في ذلك المحتوى الأصلي الذي سيتم إنتاجه داخلياً".

كما أكدت أن هذه الخطوة هي "إحدى مبادرات استراتيجية النمو والتوسع التي اعتمدناها في SRMG لقيادة التغيير في صناعة الإعلام ولتزويد متابعينا بمحتوى تثقيفي عالي الجودة".

وقال محمد اليوسي، مدير "الشرق الوثائقية": "يأتي إطلاق القناة لتكون المصدر الأول لأبرز الإنتاجات الوثائقية السياسية التي تتضمن التفاصيل الكاملة لمختلف الأحداث التي تعيشها المنطقة وأبرز الأحداث الدولية. وستعمل القناة على إنتاج أفلام وثائقية لمختلف المواضيع بعمق ودقة تتنوّع بين السياسة والاقتصاد والأعمال والتاريخ وذلك باستخدام أحدث التقنيات في هذه الصناعة".

انطلاقة متنوعة

وستعرض "الشرق الوثائقية" مجموعة متنوعة من الأفلام باللغة العربية تزامناً مع انطلاقها، من بينها: "أفغانستان.. بين واشنطن وطالبان"، تحقيق مطول من ثلاثة أجزاء يركز على الاستثمارات الأميركية في أفغانستان على مدار 20 عاماً.

ويتضمن تقارير ميدانية ومقابلات مع مسؤولين أميركيين وأفراد من مجموعة "طالبان". "الطاقة النووية وتغير المناخ"، للمخرج العالمي الحائز على جوائز "الأوسكار" أوليفر ستون، حيث يستعرض الفيلم الجهود العالمية لاكتشاف مصدر طاقة جديد يساعد في الحفاظ على البيئة.

"حروب الفضاء"، وهو وثائقي يبحث كيفية مساهمة المنافسة الدولية على الوصول إلى الفضاء في خلق ساحة جديدة للصراع والتنافس الاقتصادي بين القوى العظمى في العالم. "ريال مدريد..

تاريخ وإنجازات"، عبارة عن قصة ملهمة تسلّط الضوء على الانتصارات والإنجازات التاريخية واللاعبين الأسطوريين الذين ساهموا في جعل "ريال مدريد" أعظم ظاهرة عالمية في كرة القدم.

ويمكن متابعة قناة "الشرق الوثائقية" عبر البث التلفزيوني وحسابات القناة على وسائل التواصل الاجتماعي، وكذلك من خلال البث المباشر عبر الإنترنت وخدمة الفيديو عند الطلب عبر "الشرق .

تردد القناة نايل سات 12322 (V) 30000 – 3/4 HD