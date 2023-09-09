عدن.. قضاة يؤدون اليمين الدستورية والرئيس يهنئ المرأة اليمنية بتعيين 8 نساء في منصب لأول مرة بتاريخ البلاد كيان بحري منتحل يوجه السفن الى ميناء الحديدة.. والبحرية البريطانية تحذر زلزال المغرب… هزة أرضية هي الأعنف والأولى منذ قرون تخلّف مئات القتلى والجرحى نيمار يحطم الرقم القياسي للأسطورة بيليه النفط يسجل أعلى مستوى في 9 أشهر وسط مخاوف نقص الإمدادات بتحذير مرعب.. عالم الزلازل الهولندي يعود للواجهة من جديد أمراض مقلقة وقاتلة يمكن اكتشافها من حالة الشعر تعرف على كيف خسر أشهر علماء التاريخ ثروة ضخمة في البورصة ؟ لأول مرة منذ عامين ..أسعار الغذاء العالمية تتراجع إلى أدنى مستوى تفاصيل زلزال عنيف يهز المغرب.. ومقتل 296 ومئات الإصابات وعالقون تحت الأنقاض
حذرت البحرية البريطانية من وجود كيان ينتحل صفة "الآلية الأممية للتفتيش" يعمل على توجيه السفن التجارية نحو موانئ الحديدة، الخاضعة لمليشيا الحوثي.
وقالت هيئة عمليات البحرية في المملكة المتحدة، إنها تلقت معلومات عن وجود كيان ينتحل شخصية آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش في اليمن، يقوم بتوجيه السفن التجارية المتواجدة في محيط مرسى عدن إلى ميناء الحديدة، الخاضع للحوثيين.
وطالبت الهيئة البريطانية، السفن التجارية الموجودة في المنطقة المجاورة بتوخي الحذر، والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه.
وسبق أن كشفت تقارير ومصادر إعلامية محلية عن عمليات كبيرة لخصخصة الموانئ وبيعها لصالح عدد من كبار قيادات مليشيا الحوثي وتجارها الطامحين باحتكار القطاع الخاص.
وارتفع تدفق سفن الوقود والبضائع التابعة للتجار الحوثيين إلى موانئ الحديدة بكميات كبيرة تزيد عن أربعة أضعاف ما كانت عليه خلال السنوات الماضية.
ووصل سعر شحن الحاوية القادمة من الصين إلى موانئ الحديدة إلى 5250 دولارا في الفترة الحالية، مقارنة بـ3200 دولارا إلى موانئ عدن.
و قدّرت تقارير ملاحية الكميات النفطية الواصلة إلى موانئ الحديدة، في النصف الأول من العام 2023م الجاري، بمليوني طن، وما بين أبريل وديسمبر 2022م وصل أكثر من ملياري لتر من الوقود إلى موانئ الحديدة دون دفع أي ضرائب للحكومة.