كيان بحري منتحل يوجه السفن الى ميناء الحديدة.. والبحرية البريطانية تحذر

السبت 09 سبتمبر-أيلول 2023 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- عدن

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حذرت البحرية البريطانية من وجود كيان ينتحل صفة "الآلية الأممية للتفتيش" يعمل على توجيه السفن التجارية نحو موانئ الحديدة، الخاضعة لمليشيا الحوثي.

وقالت هيئة عمليات البحرية في المملكة المتحدة، إنها تلقت معلومات عن وجود كيان ينتحل شخصية آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش في اليمن، يقوم بتوجيه السفن التجارية المتواجدة في محيط مرسى عدن إلى ميناء الحديدة، الخاضع للحوثيين.

وطالبت الهيئة البريطانية، السفن التجارية الموجودة في المنطقة المجاورة بتوخي الحذر، والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه.

وسبق أن كشفت تقارير ومصادر إعلامية محلية عن عمليات كبيرة لخصخصة الموانئ وبيعها لصالح عدد من كبار قيادات مليشيا الحوثي وتجارها الطامحين باحتكار القطاع الخاص.

وارتفع تدفق سفن الوقود والبضائع التابعة للتجار الحوثيين إلى موانئ الحديدة بكميات كبيرة تزيد عن أربعة أضعاف ما كانت عليه خلال السنوات الماضية.

ووصل سعر شحن الحاوية القادمة من الصين إلى موانئ الحديدة إلى 5250 دولارا في الفترة الحالية، مقارنة بـ3200 دولارا إلى موانئ عدن.

و قدّرت تقارير ملاحية الكميات النفطية الواصلة إلى موانئ الحديدة، في النصف الأول من العام 2023م الجاري، بمليوني طن، وما بين أبريل وديسمبر 2022م وصل أكثر من ملياري لتر من الوقود إلى موانئ الحديدة دون دفع أي ضرائب للحكومة.