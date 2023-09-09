تفاصيل زلزال بقوة 7 درجات يهز دولة عربية

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أعلن المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض (GFZ) أن زلزالا بقوة 7 درجات هز المغرب فجر يوم السبت.
وأضاف أن مركز الزلزال كان على عمق عشرة كيلومترات، مشيرا إلى أن الهزة وقعت على الساعة 1 و11 دق بتوقيت غرينيتش.
وذكر موقع "Rue 20" المغربي أنه تم تسجيل هزات زلزالية متفاوتة القوة بعدد كبير من المدن المغربية وخاصة الداخلية منها.
وقال إن مدن الرباط، الدارالبيضاء، القنيطرة، فاس، مكناس، أغادير، اليوسفية، المحمدية، سجلت هزات متفاوتة القوة.
ووثقت صور ومقاطع فيديو خروج المواطنين من منازلهم إلى الشوارع خوفا من حدوث انهيارات خاصة القاطنين بالعمارات السكنية.
كما وثقت مقاطع فيديو أخرى الهلع بين عدد من المغاربة في مركز تجاري حيث سارعوا بالخروج خوفا من حدوث انهيارات أو هزات ارتدادية