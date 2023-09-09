أصبحت خاوية على عروشها ..شاهد صورة متداولة لاحد المساجد بمناطق الحوثيين أثناء خطبة الجمعة

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تعيش دور العبادة ومساجدها حالة من نفور المصلين وانعدام حلقات العلم والطلاب بعد أن حولتها المليشيات الحوثية إلى أماكن تعبوية ومراكز لغسل أدمغة المواطنين بأفكار المليشيات المتخلفة.
وتداول ناشطون مقطع مصور لأحد المثقفين الحوثيين وهو يهذي بملازم الهالك حسين الحوثي ذات الأفكار الخمينية في أحد المساجد بمناطق سيطرة الحوثيين.
وأشاروا إلى أن المسجد كان يعج بالمصلين و المحاضرات والدروس الشرعية وحلقات التحفيظ، إلى أن جاءت المليشيات الحوثية التابعة لإيران بثقافة القتل واسترخاص الدماء وتفجير المنازل والمساجد وطرد الخطباء والتضييق عليهم. وعبروا عن حزنهم العميق بعد نفور المواطنين من المساجد وتركها للحوثيين يعبثون بها ويصمون آذان المجتمع اليمني المسلم بخطاباتهم الطائفية وتحويلها لمراكز تعبئة عسكرية يخشون المقاتلين ويغسلون أدمغة اليمنيين بثقافة الموت من أجل استمرار عروش الحوثيين