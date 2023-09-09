لجنة علاج جرحى القوات الحكومية تنهي عمل فرعها في مصر لهذا السبب قبائل شبوة تدعو للاحتشاد واتخاذ موقف بشأن واقعة "السليماني" الذي توفي في معتقل تابع لتشكيلات الانتقالي شرطة عدن توضح الصدام الذي حدث بين المهاجرين الأفارقة مليشيا الحوثي تعترف بمصرع احد قاداتها برتبة لواء دون الإشارة لمكان مصرعه الاسم الضالع.. إصابة مواطن برصاص قناص حوثي شمال مريس مليشيا الحوثي تقصف منازل المواطنين غرب تعز صحيفة اماراتية..الأمم المتحدة تبحث مصير ناقلة صافر البحرية البريطانية تكشف عن حيلة حوثية لتحويل السفن من ميناء عدن إلى موانئ الحديدة مرصد حقوقي يحذر من خطورة ألغام حوثية جرفتها السيول جنوب الحديدة الدولار يتجه لأطول سلسلة مكاسب أسبوعية منذ 2014
أعلنت اللجنة الطبية العسكرية في القوات الحكومية، الخميس، إنهاء عمل فرعها في جمهورية مصر العربية نتيجة عجزها عن الوفاء بالتزامتها، بسبب عدم تسلمها موازنة علاج الجرحى التي التزم بها مجلس القيادة الرئاسي والحكومة.
وقالت اللجنة في تعميم، إنها توقفت عن أي خدمة علاجية أو صرف مستلزمات للحالات المرضية والحالات التي ليست متعلقة بالاصابة.
وأرجعت اللجنة سبب إيقاف الخدمات العلاجية والمستلزمات لـ”عدم صرف موازنة علاجة الجرحى وعدم مقدرة اللجنة في استمرار تقديم الخدمات للحالات المرضية والحالات الغير متعلقة بالاصابة”.
بدوره، وجه رئيس اللجنة الطبية العسكرية، العميد عبدالعليم حسان، باستكمال الاجراءات الطبية الضرورية والملحة والمكتوبة باستمارة الجرحى المتواجدين والعاملين والعودة إلى الداخل