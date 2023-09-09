لجنة علاج جرحى القوات الحكومية تنهي عمل فرعها في مصر لهذا السبب

السبت 09 سبتمبر-أيلول 2023 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة

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أعلنت اللجنة الطبية العسكرية في القوات الحكومية، الخميس، إنهاء عمل فرعها في جمهورية مصر العربية نتيجة عجزها عن الوفاء بالتزامتها، بسبب عدم تسلمها موازنة علاج الجرحى التي التزم بها مجلس القيادة الرئاسي والحكومة.

وقالت اللجنة في تعميم، إنها توقفت عن أي خدمة علاجية أو صرف مستلزمات للحالات المرضية والحالات التي ليست متعلقة بالاصابة.

وأرجعت اللجنة سبب إيقاف الخدمات العلاجية والمستلزمات لـ”عدم صرف موازنة علاجة الجرحى وعدم مقدرة اللجنة في استمرار تقديم الخدمات للحالات المرضية والحالات الغير متعلقة بالاصابة”.

بدوره، وجه رئيس اللجنة الطبية العسكرية، العميد عبدالعليم حسان، باستكمال الاجراءات الطبية الضرورية والملحة والمكتوبة باستمارة الجرحى المتواجدين والعاملين والعودة إلى الداخل